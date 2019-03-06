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直擊頂級健身房！臉部辨識免帶會員卡　休息室奉上Dyson吹風機

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▲Dynasty皇家官邸聯誼會以高規格打造台灣健身房市場標準。（圖／記者蔡惠如攝、Dynasty提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

精品健身房的Dynasty皇家官邸聯誼會近期試營運，主打健康與社交生活，創台灣首例引進馬術、烹任、冥想、遊艇派對等課程與行程，並採用高規格器材為特色，會員採人臉辨識，進場前靠攝影機掃描臉部，不須會員卡便可入場，此外休息室也採用Dyson吹風機營造精品風。

▲Dynasty皇家官邸聯誼會內景。（圖／記者蔡惠如攝、Dynasty提供）

▲Dynasty皇家官邸聯誼會內景。（圖／記者蔡惠如攝、Dynasty提供）

▲Dynasty皇家官邸聯誼會內景。（圖／記者蔡惠如攝、Dynasty提供）

▲室內引入大量自然採光，並使用調和燈光讓心情更放鬆。

又一家頗具特色的健身房在台開張，創辦人Royal本身便是專業健身教練，以全方位而非僅健身規劃Dynasty，除了運動之外，另規劃「心靈」方面的課程供會員選擇，還有多面網美打卡牆讓會員秀出自己，會員入會費從3萬元起跳，提供基本服務外，也可依照不同課程加價購買。

▲Dynasty皇家官邸聯誼會內景。（圖／記者蔡惠如攝、Dynasty提供）

▲規劃大片複合式空間，能做多重使用，如瑜伽教室也能變身透過特殊玻璃與投影，作為冥想場地。

進入會員區前會通過攝影鏡頭開啟辨識，掃描到會員臉部大門會自動開啟，另也引進醫療級專業監測儀，不僅測體脂連體內水份都能測量，之後再經專業健身教練解讀，推薦適合的運動與課程。健身房內還有空氣清淨監測，到達一定指數會開啟循環，確保館內空氣乾淨無汗味。

▲Dynasty皇家官邸聯誼會內景。（圖／記者蔡惠如攝、Dynasty提供）

▲使用攝影機掃描臉部，沒有忘帶會員卡或頂替風險。

▲Dynasty皇家官邸聯誼會內景。（圖／記者蔡惠如攝、Dynasty提供）

▲專業測量儀器連體內水份都能測出。

▲Dynasty皇家官邸聯誼會內景。（圖／記者蔡惠如攝、Dynasty提供）

▲連室內空氣都能進行監測，確保氣味舒適。

內部空間重視自然採光，佈置則採用原木、石材打造沈穩的風格，搭配多元的健身器材與空間，以迎合來自白領高端客的需求，休息室除置物箱也採用臉部辨識開啟之外，在更衣間也全部採用頂級Dyson Supersonic吹風機來強調奢華感。

▲Dynasty皇家官邸聯誼會內景。（圖／記者蔡惠如攝、Dynasty提供）

▲Dynasty皇家官邸聯誼會內景。（圖／記者蔡惠如攝、Dynasty提供）

▲Dynasty皇家官邸聯誼會內景。（圖／記者蔡惠如攝、Dynasty提供）

▲像精品飯店般的休息室，臉部辨識解鎖置物櫃，還有Dyson吹風機。

除了健身功能以外，Dynasty也融合社交元素，推出多種針對心靈、交際的相關課程跟活動，預計3月中開幕時，約有20多種課程也同時提供開放會員報名，包括冥想、烹飪、品酒等，並與馬術單位合作，規劃出獨家活動，甚至還有太鼓有氧，或是熱鬧遊艇趴，必要時也接受會員客制。

▲Dynasty皇家官邸聯誼會內景。（圖／記者蔡惠如攝、Dynasty提供）

▲館內還有多面打卡牆，迎合年輕人的社交習慣。

「Dynasty皇家官邸聯誼會」會員分為VIP與VVIP 2大類，入會費分別為3萬元與10萬元，每月月費則為3,000元與8,000元，去年10月起開放會員登記，目前入會人數已破300人，主要針對高階白領、名人與企業老闆等客群。

而基於創辦人Royal創立台灣首個職業綜合格鬥組織PRO FC的背景，在館內也有標準格鬥場地，日後也規劃競技直播等節目，以及針對女性客群為主的SPA中心。

▲Dynasty皇家官邸聯誼會內景。（圖／記者蔡惠如攝、Dynasty提供）

▲Dynasty皇家官邸聯誼會內景。（圖／記者蔡惠如攝、Dynasty提供）

▲與坊間不同的體能練習，教練會針對會員需求進行專業建議。

關鍵字：

Dynasty, 皇家官邸聯誼會, 士林官邸, 士林, 健身房
fashion.net

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