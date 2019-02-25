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【奧斯塔羅】為了愛你願意放下全世界？另一半在你內心的重要程度

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談上感情
好像全世界就只有另一半
連朋友都罵你見色忘友嗎？

不如現在就跟奧斯一起來陪你看看
另一半在你內心的重要程度吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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抽到這張牌的朋友，在感情的世界中，對方比自己重要，會覺得有對方就夠了，在愛情的世界中，你們是奉獻者習慣付出，這樣的你們，一旦陷入了感情，就彷彿世界只有對方，並繞著對方轉，在旁人眼中會覺得你太過頭了，但身在其中，會覺得值得就夠了，不過奧斯還是要提醒你，在乎對方是好事，但別因此忽略了自己的感受。

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抽到這張牌的朋友，在感情世界中，你們看重的是自己，更多時候，你們重視自己的感受，這張牌，代表的是冒險與困難，另一半會覺得你有點自私，但你們還是愛著對方，只是在面臨問題時，考量的會是自己罷了，但奧斯要提醒抽到這副牌的朋友，如果你常忽略對方的想法與感受，就需要多多注意了。

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抽到這張牌的朋友，不該說你們把對方看得比自己重要，而是很在乎對方的需求，你是個善於照顧的人，對情人有包容、體貼、關懷的態度，因為如此，常常將對方的需求擺在第一位，漸漸的，就忽略了自己的需求，受委屈也覺得無所謂，但你們也需要人疼愛，所以奧斯提醒你，適時的關心與體貼是非常好的，但別因此忽略了自己。

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抽到這張牌的朋友，你不是把對方看得比自己重要的人，更多時候是互相的，而忽略自己的需求，一昧的迎合對方，不是你談感情的態度，所以當你面對問題時，會大方的和對方討論，適時表達心裡的感受，當對方願意付出時，你會不吝嗇的給予對方，所以抽到這張牌的朋友，奧斯建議你們要繼續保持，是個非常健康的戀愛心態！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 運勢
fashion.net

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