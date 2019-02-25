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30萬顆水晶有多閃？「龍后」穿給你看　奧斯卡台上竟有施華洛世奇瀑布

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▲▼ Swarovski 。（圖／IG）

▲艾蜜莉亞克拉克的Balmain訂製禮服有30萬顆水晶裝飾。（圖／翻攝Swarovski IG，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

閃亮水晶有絕佳的聚焦效果，在奧斯卡頒獎典禮成為不可或缺的重要元素，奧地利水晶名家施華洛世奇（Swarovski）在本屆奧斯卡即大出風頭，不僅有30萬顆水晶在「龍后」艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）的Balmain訂製禮服上閃閃發亮，奧斯卡舞台上也出現「水晶瀑布」放光芒。

▲▼ Swarovski 。（圖／IG）

▲吳恬敏身穿Versace黃色禮服，搭配Atelier Swarovski花形首飾。

施華洛世奇可依顧客需求呈現不同大小、色澤的閃亮水晶，艾蜜莉亞克拉克的粉色奧斯卡戰袍，即點綴粉色水晶，讓整體更為閃耀；台裔女星吳恬敏身穿Versace黃色禮服，搭配施華洛世奇的高端精品系列Atelier Swarovski首飾，客製化的花朵造型施華洛世奇合成鑽石和天然帕托石耳環、手鐲與戒指，設計共耗時150個小時和7個工匠合力完成。

▲▼ Swarovski 。（圖／IG）

▲奧斯卡舞台以水晶瀑布裝飾吸睛。

不僅女星的行頭可見水晶，奧斯卡舞台也靠水晶裝飾，此次使用4萬1000顆施華洛世奇水晶，在舞台上創造如瀑布流洩般的效果，襯著深色背景，猶如燦爛星河。

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關鍵字：

吳恬敏, 施華洛世奇, Swarovski
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