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痘疤、暗沉臉別再來！2019年5大「美白神器」還我淨白少女肌

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

想讓肌膚白還要更白，是每個女性心目中追求的目標，除了加強肌膚保濕，美白功課當然也不能少，也是相當重要的保養程序，《ET FASHION》就盤點5款今年最新的美白神器，塗抹之後肌膚絕對淨白透亮，又散發光澤。

▲美白。（圖／品牌提供）

1.黛珂 植粹淨化悠釀嫩白精華，售價1750元

運用花草茶中常見的木槿萃取液，透過乳酸菌加入發酵的成分，裡面含有大量的維他命C還有多種礦物質，可以幫助肌膚淡化斑點還有色素，改善肌膚暗沉，重現透亮白皙。

▲美白。（圖／品牌提供）

2.克蘭詩 智慧美白淡斑筆，售價1300元

植物萃取專家克蘭詩在2016年發現最高效率的美白成分「加勒比櫻桃」，裡面蘊含高濃度維他命C以及多酚活性，可以幫助肌膚淡化斑點、黑色素暗沉，打造出白裡透紅的肌膚。

▲美白。（圖／品牌提供）

3.雅漾 珍珠光美白精華，售價1880元

大多數的美白保養，因為含有酸類，敏感性的肌膚用了經常會有刺痛、泛紅的狀況，雅漾推出全新的珍珠光美白精華，裡面添加珍珠蛋白萃取、深海褐藻精萃，可以幫助肌膚均勻膚色，帶出透亮光澤，溫和的成分也很適合敏感肌使用。

▲美白。（圖／品牌提供）

4.紀梵希花漾鑽肌淨白乳霜，售價3,300元

含有關鍵科技成分「鑽光肌活複合物」，裡面添加強化微粒粉末，塗抹於臉部肌膚會瞬間滲透進底層，可以讓膚色重現清新明亮，臉上斑點減少，肌膚更加光滑、柔軟。

▲美白。（圖／品牌提供）

5.EQUITANCE 花耀肌白膚美學水凝精華

在日本銷量突破250萬瓶的水凝精華，水狀的質地使用起來清爽好吸收，裡面添加亞油酸S、阿古屋珍珠萃取、吉野櫻花葉萃取等保濕成分，可以強化肌膚保濕以及鎖水能力，重現淨白美肌。

關鍵字：

黛珂, 紀梵希, 雅漾, 克蘭詩, EQUITANCE, 美白, 保養
fashion.net

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