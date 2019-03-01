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以租代買減少浪費！IKEA「出租家具」服務讓妳隨心改造想要的房間

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@ikeasverige、@ikeausa

IKEA近幾年以來的銷售理念與目標都圍繞著環保議題，也以不剝削員工、消費者的準則來制定價格，在這個社會上累積了一定程度的公信力，IKEA也非常勇於嘗試不同型態的銷售方式，近日更宣布將推出「Rental Furniture（租賃家俱）」的服務企劃，目前僅於瑞士的辦公室公司小範圍測試，不過這確實是未來的導向！

▲ikea rental furniture 計畫。（圖／翻攝自IG@ikeasverige）

IKEA 首席執行長托比約恩．盧夫（Torbjorn Loof）對英國《金融時報》表示，「我們會和合作夥伴一起努力，讓你可在 IKEA 租家具。當租期結束時，你可以把家具還回來，也可以再租別的。」就像是我們平常「訂閱」網路影音平台、雜誌一樣，按月付錢、隨時取消更換。

▲ikea rental furniture 計畫。（圖／翻攝自IG@ikeasverige）

然而，也許你會想：「顧客不要了就收回來不是更浪費嗎？」，但是IKEA並不會把回收的家俱扔掉，而是修復、翻新甚至是做為其他家俱的材料，讓它們再回到市場上，延續家俱的壽命以及價值。

目前此計畫仍只針對瑞士地區的商業辦公室家俱，不但能夠降低公司成本，也能同時測試家俱採用的的環保材料，如果反應不錯的話，下一步可能就是從廚具租賃著手。

▲ikea rental furniture 計畫。（圖／翻攝自IG@ikeasverige）

想想這樣的計劃對於為求學離鄉背井、為工作不斷調度的人們來說，會有多麼方便！在外租屋最麻煩的就是家俱，想著之後會搬走而不去買家俱，家中亂成一團，或是買了家俱之後帶走麻煩留下也不是。況且，大部分的人們若是遇到順手好用的家俱也不會頻繁更換，而是會長久使用，所以替換的成本也不會太高。

▲ikea rental furniture 計畫。（圖／翻攝自IG@ikeasverige）

地球資源匱乏、垃圾超載是早晚的問題，「永續經營」的概念是大家都該去了解的，一直以來我們不斷消費、不斷丟棄物品的習慣，也許能以這種「以租代買」的方式來取代，若是將來租賃家俱的範圍項目更多了，除了可以隨心更換家中風格之外，更能減少資源的浪費～

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關鍵字：

ikea, 租賃家俱, Rental Furniture
fashion.net

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