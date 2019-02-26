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張柏芝生幾個都一樣潮！穿標語外套秀3萬元藍芽耳機　

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▲maje及sandro的2019春夏系列，既浪漫又有個性。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

張柏芝生下第三個兒子，生活更開心，在IG秀出穿搭也是日常，最近她展示新歡、約3萬元的LV藍芽耳機，身上穿的是法國品牌maje的標語外套，潮味滿滿。

▲maje sandro。（圖／品牌提供）

▲張柏芝穿maje標語外套，秀出新貨LV藍芽耳機。（圖／品牌提供，以下同）

這件外套是maje的2019春夏系列，街頭感、運動風，似是各品牌都要追隨一下的姿態，但日前在台北舉辦的發表會中，依然可以見到各式美麗印花，描繪著巴黎的風景。

▲maje sandro。（圖／品牌提供）

▲maje sandro。（圖／品牌提供）▲maje sandro。（圖／品牌提供）

▲2019春夏maje用上各式美麗印花，經典流蘇包也有新色。

maje總部近日搬遷到巴黎市中心、Grands Magasins du Louvie百貨公司的舊址，古雅的建築成為設計師Judith Milgrom的靈感，窗外不同的風景讓她創作出更多不同印花，有著摩洛哥血統的她，再把當地民族特色化為服裝、配件上的元素，擅長的流蘇融入摩登元素，更加多元有趣。

▲maje sandro。（圖／記者林明瑋攝）

▲maje的涼鞋、運動鞋都很實穿。（圖／記者林明瑋攝）

同為法國品牌的sandro，也結合了全球各地文化，而且直接了當地將各國國旗滿佈於襯衫，十分鮮明，並從Love Parade電音派對找到想法，將「BORN TO LOVE」、「WORLD LOVERS」等標語點綴於服裝，讓法式浪漫有了不一樣的態度。

▲maje sandro。（圖／品牌提供）▲maje sandro。（圖／品牌提供）

▲maje sandro。（圖／品牌提供）

▲sandro把國旗、鍊帶都變成印花，也仍保有法式簡約風格。

sandro創意總監Evelyne Chetrite並參考90年代女強人周末到漢普敦度假的造型，打造出休閒西褲搭配運動鞋、短袖襯衫搭配褪色牛仔褲和腰包等，讓女人既輕鬆又有型，呈現出最完美的一面。

▲maje sandro。（圖／記者林明瑋攝）

▲maje sandro。（圖／記者林明瑋攝）

▲sandro配件有潮味也有個性。（圖／記者林明瑋攝）

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關鍵字：

張栢芝, 張柏芝, maje, sandro, LV
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