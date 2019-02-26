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王陽明寵妻無極限　老婆喜歡的雅典錶「通通包起來」!

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 ▲王陽明出席雅典錶新表發表會。（影／陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

王陽明（Sunny）今出席雅典錶（Ulysse Nardin）奇想Freak X系列與經理人Skeleton X鏤空系列腕錶發表會，面對兩款別具特色的新錶，他再度施展「寵妻魔人」的功力，豪氣說：「若老婆都喜歡，通通包起來！」他也發表男人顧家宣言，「男人要有責任感，多賺一點讓老婆開心很重要」，已休息近3個月的他接下來要進新劇組，繼續為家庭與事業打拼。

▲▼ Ulysse Nardin 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲王陽明秀雅典錶，欣賞Freak X腕錶的新設計。（圖／陳雅韻攝、品牌提供）

他與蔡詩芸結婚3周年，喜好與興趣都合拍，不時甜蜜放閃；夫妻倆時尚眼光也一致，買高價精品一定會互相討論與尊重，他透露：「老婆最喜歡穿我的衣服，這樣我有藉口多買一點。」

▲▼ Ulysse Nardin 。（圖／公關照）

▲Freak X 碳正離子錶款793,400元。（圖／品牌提供，以下同）

與海洋有緊密連結的雅典錶，吸引熱愛海洋的王陽明目光，他所佩戴的Freak X系列腕錶搭載全新設計的飛行卡羅素條狀機芯，為Freak系列第一款有錶冠的自動上鍊錶，也是市面上價格最入門的卡羅素裝置腕錶，約從611,000元起，共有藍或黑色鈦金屬錶款、玫瑰金腕錶，以及由幻象2000機翼融化材質揉合碳纖維的碳正離子款腕錶，讓錶殼輕量、堅固且帶有獨特的大理石紋路。

▲▼ Ulysse Nardin 。（圖／公關照）

▲鏤空X腕錶玫瑰金款958,700元。

Skeleton X系列是另一款看起來很厲害、價格易入手的「接地氣」錶款，前一代6時方向為陀飛輪裝置，此次改為擺輪，整體設計依然通透，企圖吸引年輕收藏家目光。

關鍵字：

王陽明, Sunny Wang, 蔡詩芸, Ulysse Nardin, 雅典錶
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