10家西門町超強美食！黑糖波霸、大份量握壽司不吃絕對會後悔

西門町是台北人看電影、逛街的好所在，但偶爾會很困擾，不知道要吃什麼美食，MENU美食誌整理了，西門町熱門排行榜，跟著大家的腳步，尋找美食絕對不會錯！

TOP10：老虎堂黑糖波霸 TIGERSUGAR

從台中紅到全台的老虎堂，開了好多家分店，黑糖濃厚順口搭配新鮮鮮奶，不用調整糖度一樣很好喝！

▲（圖／美食客shihyiping提供）

TOP9：SHARETEA

歇腳亭重回台灣，以英文名「sharetea」落腳西門町，強調高質感的手搖茶飲，招牌的珍珠鮮奶茶，多加了一層鮮奶油，特殊口感下次記得點一杯。

▲（圖／美食客吳宜儒提供）

TOP8：豚骨拉麵 凪

這家拉麵供應，五種不同口味湯底的拉麵，點餐可以依個人喜好，選擇拉麵細節，偏濃的湯頭口味，可是許多老饕的最愛！

▲(圖／美食客TennyLin提供）

TOP7：小美好誠品西門店

「美好年代」旗下的系列店，「小美好」是一間專做外帶甜品的小店，有簡單的車輪餅及果汁等甜品，這杯雖然看起來很像飲料，但其實是舒芙蕾喔！

▲（圖／美食客燕兒美食樂園提供）

TOP6：富宏牛肉麵 (原建宏牛肉麵)

這間牛肉麵店划算又好吃，牛肉大塊多汁，麵條有嚼勁。只要點牛肉麵，就可以免費續一次麵，湯頭加到你開心為止，還有一瓶鋁箔包飲料可以喝。

▲（圖／美食客Genevieve Wang提供）

TOP5：GURU HOUSE

Guru House招牌的鐵鍋蛋餅厚實多料，是推薦必點的選擇，除蛋餅外，還提供了許多創意調酒，讓你品嘗調酒的同時也能吃得美味。

▲（圖／美食客Esther提供）

TOP4：ACME BREAKFAST CLUB

簡約時尚的店面內，販賣的是西式簡單的早午餐，在陽台邊用一杯熱拿鐵，搭配老牆街景，再愜意不過了！

▲（圖／美食客林林提供）

TOP3：金花碳烤吐司專賣GOLDEN FLOWER

推薦必點就是，每天限量30份的「壁咚」炭烤土司，超多起司從側邊傾瀉而下，搭配醃漬肉片和黃金雞蛋誰能抵抗？晚去就吃不到囉！

▲（圖／美食客Corner提供）

TOP2：MEAT UP

位於in89影院對面，環境舒適又好拍，除了店家主打的漸層奶昔飲品外，草莓季新推出的草莓提拉米蘇，更是草莓控夢幻逸品。

▲（圖／美食客Donna到處吃提供）

TOP1：三味食堂

第一名就是大名鼎鼎的三味食堂，沒吃過也有聽過的超大份量握壽司，濃濃的日式風味，讓大家就算排隊也要吃！

▲（圖／美食客Athena提供）

圖、文／MENU美食誌

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