台北久違的500人大秀！徐曉晰捧場DOUCHANGLEE　趁機放鬆

▲DOUCHANGLEE舉辦2019春夏大秀。（影／記者林明瑋攝）

記者陳雅韻、林明瑋／台北報導

台北久違的大秀！台灣服裝設計師竇騰璜與張李玉菁主理的品牌DOUCHANGLEE，今晚於花博流行館舉辦春夏時尚大秀，展演85套新裝，吸引約500位賓客捧場，「辣媽」徐曉晰也是座上賓，她表示：「好久沒看秀了，（身心）需要調劑一下，放鬆是人生最高境界。」

▲徐曉晰（上）看秀調劑身心、賀眾飲水千金王艾苓露出修長美腿。（圖／記者陳雅韻攝）

徐曉晰是標準衣架子，最喜歡白T恤或襯衫搭牛仔褲，服裝唯一禁忌是大墊肩設計，直呼：「怕死了！」許久未跑趴的賀眾飲水千金王艾苓則穿DOUCHANGLEE短褲套裝亮相，露出修長美腿，她讚品牌設計不會無聊，是她上班最實穿的戰袍。

▲黃大煒與劉伊心受邀看秀。（圖／記者陳雅韻攝）

女星劉伊心、歌手黃大煒等城中名人也受邀看秀，DOUCHANGLEE動員28位模特兒，走在長達120公尺的斜坡走道，展演85套新裝，此規模已是台灣近年來罕見的大秀等級。

▲DOUCHANGLEE春夏新裝。（圖／記者林明瑋攝）

本季設計師竇騰璜與張李玉菁特別與旅日藝術家李漢強合作，結合他《工商服務》手繪畫作的斑斕色彩，以及庶民文化精神，為新裝增添活力；而服裝輪廓更加開闊，再運用格紋、塑料流蘇或霓虹色彩裝飾，實穿卻不單調，正是品牌魅力所在。

▲設計師竇騰璜與張李玉菁發表春夏新裝。（圖／記者陳雅韻攝）

DOUCHANGLEE已多次參加上海時裝周，今年4月又將前往發表2019秋冬系列，竇騰璜說：「覺得該在台灣辦秀了。」選在花博流行館，他認為建築物可以帶來不同的想法，利用原本的空間，不更動太多，直接地呈現出服裝的精髓。

此次的85套服裝中，有經典款例如白襯衫，也有中性一些的設計，快時尚當道，他說：「希望藉由我們的一點點力量，鼓勵消費者買少一點、用久一點，不要浮濫買衣服。」他表示服裝作品中向來運用許多天然材質，「之後蠻想做『純素』的時尚。」

▲藝術家李漢強。（圖／記者陳雅韻攝）