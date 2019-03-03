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「領巾」沒有想像中難駕馭！這4種搭配法值得女孩們嘗試

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▲領巾穿搭法。（圖／FACY 提供）

絲質的領巾經常出現在春夏季節裡的穿搭之中，但其實這樣的布料如果是和冬季的服裝搭配也可以有很好的效果。特別是當秋冬的衣著色調都在素色的基礎之下，如果搭配上一條領巾就可以讓造型整體多一處吸睛細節。

編織毛衣 X 後綁領巾

▲領巾穿搭法。（圖／FACY 提供）

▲領巾穿搭法。（圖／FACY 提供）

如果上衣是編織毛衣這一類質感紋理較豐富的樣式，可以先將領巾隨興打一個結並讓領巾尾巴放在後方，帶出些許隨性不造作的氣質。正面呈現出類似 Choker 項圈的戴法也展現了一股時髦氣息。

One-Piece X 前綁領巾

▲領巾穿搭法。（圖／FACY 提供）

素色 ONE-PIECE 穿搭所表達出的衣著個性常取決於配件的選擇，以不同配件裝飾呈現出的氛圍都有所不同。如果脖子綁上同色系的花色領巾，可以巧妙且不經意地為一件式單品的造型增強注目度，而領巾印花所詮釋出的輕復古氛圍也十分搶眼。

基礎色打底衣 X 花色領巾

▲領巾穿搭法。（圖／FACY 提供）

▲領巾穿搭法。（圖／FACY 提供）

領巾的印花通常是繽紛多變的，如果在穿搭初心者的階段可以選擇黑白等基礎色彩的上衣作為打底，再隨性搭配上任何色彩圖騰的領巾就不容易有穿搭 NG 的風險。適時地加上帽子等配件，輕鬆就能完成不造作的領巾穿搭 LOOK。

薄高領 X 領巾

▲領巾穿搭法。（圖／FACY 提供）

▲領巾穿搭法。（圖／FACY 提供）

冬日裡常穿著的素色高領上衣若是搭配上領巾，就能讓整體造型更有重點，不流於單調乏味。但想於高領毛衣上繫上領巾的話就要注意，領子的設計不宜過厚，否則不小心反而會有脖子變粗的反效果。

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