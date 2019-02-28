忠粉必收藏！日本《atmos》推Air Max歷代聯名　手機掃一下就可以買到

編輯／Duke 圖／翻攝自Atmos官網

日本知名球鞋店鋪Atmos，除了販賣球鞋，也與各品牌推出聯名款，而最近Atmos即將推出，Nike Air Max的雜誌特輯，並在裡面談到Air Max系列的重要鞋款，與Atmos X Nike的歷代聯名，其中，只要手機掃描一下就可以買鞋哦！

▲右側為經典的Air Max系列。

說到Air Max就不得不提，每年的重頭戲Nike Air Max Day，除了發表新鞋款之外，也會發佈最新的聯名款，其中，已經公開的鞋款，就是與Atmos聯名的Nike Air Max 2 Light，這雙在1994年所推出的款式，可說是元老級人物，擺在Nike Air Max Day推出，非常讓人期待實鞋如何！

而這本雜誌收綠了Nike On Air設計大賽，日本地區的代表Yuta Takuman與Jeff Staple所設計的鞋款，並介紹Air Max系列的重要鞋款，包括Nike Air Max 1「Safari」、Nike Air Max 95「Neon」、Nike Air Max「Beast」系列，都是非常經典的鞋款。

▲Nike On Air日本代表Yuta Takuman

▲Nike On Air日本代表Jeff Staple

▲Yuta Takuman設計的Nike Air Max 1

▲經典的Nike Air Max 95「Neon」

除了雜誌內容吸引人外，Atmos也將高科技運用在書本上，讀者可以用AR代碼掃描書中的鞋款，就會連結到購買網站，供讀者自行選購，這本雜誌將於2／26上午10點，在Atmos網站上預購，並於3／4在各大實體店面發售哦！

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