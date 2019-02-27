日韓熱賣「紅寶石可可豆」KitKat來啦！　台灣3／13上市手刀快搶

▲KitKat Ruby巧克力強調「純天然粉紅」。（圖／雀巢提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

2017年瑞士的巧克力廠商百樂嘉利寶對外宣布，研發出新的天然「粉紅色巧克力」，這可不是用草莓搗碎或是加入色素而成的，而是來自一種天然的「紅寶石可可豆」，而知名巧克力KitKat推出以這款可可豆為原料的產品「紅寶石巧克力」，繼日本與南韓推出後，終於要來台灣開賣囉！

▲紅寶石可可豆看起來就有點夢幻啊。

雖然我們已經很熟悉粉紅色巧克力的產品，其實多半都是草莓與其他添加食用色素所製作出來的效果，而主打「天然粉」的紅寶石巧克力終於現身，距離之前開發的天然白巧克力口味，已經距離快80年了（居然在80年間都沒有新的天然巧克力面世！）。

▲經過多年研發，天然的粉紅巧克力終於誕生了。

而天然的粉紅色巧克力要製作出來，主要的關鍵原料就是紅寶石可可豆，這原料目前只有產自厄瓜多、巴西和象牙海岸，產量相當稀有，所以KitKat的「紅寶石巧克力」口味，產量自然也就受到限制，去年在日本及南韓首度上市，社群網站根本就是洗版了啊，今年3月中也即將在台灣開賣了喔。

▲紅寶石可可豆產量有限，導致此口味目前也很稀有喔。

雀巢表示，純天然的紅寶石可可豆萃取提煉而成的KitKat，無添加色素，就自帶誘人的粉紅色澤，口感柔順綿密，還具有天然莓果的酸甜口感，而且曾當選FoodBev Media 2018世界五大創新產品，KitKat Ruby首度引進台灣，在3／13全省7-Eleven城市櫻花季獨家開賣，四指包單片售價49元，4／9前購買還享第二件6折。

這麼火紅的新口味是不是也讓你躍躍欲試呢？而且價格不像馬卡龍那樣讓人深感壓力，想嘗試的姐妹們3月中快手刀衝啊！