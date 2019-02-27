fb ig video ETtoday search mobile

日韓熱賣「紅寶石可可豆」KitKat來啦！　台灣3／13上市手刀快搶

> >

▲KitKat Ruby巧克力。（圖／雀巢提供）

▲KitKat Ruby巧克力。（圖／雀巢提供）

▲KitKat Ruby巧克力強調「純天然粉紅」。（圖／雀巢提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

2017年瑞士的巧克力廠商百樂嘉利寶對外宣布，研發出新的天然「粉紅色巧克力」，這可不是用草莓搗碎或是加入色素而成的，而是來自一種天然的「紅寶石可可豆」，而知名巧克力KitKat推出以這款可可豆為原料的產品「紅寶石巧克力」，繼日本與南韓推出後，終於要來台灣開賣囉！

▲KitKat Ruby巧克力。（圖／雀巢提供）

▲紅寶石可可豆看起來就有點夢幻啊。

雖然我們已經很熟悉粉紅色巧克力的產品，其實多半都是草莓與其他添加食用色素所製作出來的效果，而主打「天然粉」的紅寶石巧克力終於現身，距離之前開發的天然白巧克力口味，已經距離快80年了（居然在80年間都沒有新的天然巧克力面世！）。

▲KitKat Ruby巧克力。（圖／雀巢提供）

▲經過多年研發，天然的粉紅巧克力終於誕生了。

而天然的粉紅色巧克力要製作出來，主要的關鍵原料就是紅寶石可可豆，這原料目前只有產自厄瓜多、巴西和象牙海岸，產量相當稀有，所以KitKat的「紅寶石巧克力」口味，產量自然也就受到限制，去年在日本及南韓首度上市，社群網站根本就是洗版了啊，今年3月中也即將在台灣開賣了喔。

▲KitKat Ruby巧克力。（圖／雀巢提供）

▲紅寶石可可豆產量有限，導致此口味目前也很稀有喔。

雀巢表示，純天然的紅寶石可可豆萃取提煉而成的KitKat，無添加色素，就自帶誘人的粉紅色澤，口感柔順綿密，還具有天然莓果的酸甜口感，而且曾當選FoodBev Media 2018世界五大創新產品，KitKat Ruby首度引進台灣，在3／13全省7-Eleven城市櫻花季獨家開賣，四指包單片售價49元，4／9前購買還享第二件6折。

這麼火紅的新口味是不是也讓你躍躍欲試呢？而且價格不像馬卡龍那樣讓人深感壓力，想嘗試的姐妹們3月中快手刀衝啊！

關鍵字：

KitKat Ruby, KitKat, 巧克力, 粉紅巧克力, 紅寶石可可豆, 雀巢
fashion.net

熱門文章

巴黎時裝周／DIOR換上英倫風　仙氣Angelababy PK 乖巧秀智

米蘭直擊／MONCLER潮流天才藤原浩　端出閃電牌「暗黑皮卡丘」

米蘭直擊／照了「縮小燈」！寶格麗手袋變迷你　還能變腰包太生火

台北久違的500人大秀！徐曉晰捧場DOUCHANGLEE　趁機放鬆

王陽明寵妻無極限　老婆喜歡的雅典錶「通通包起來」!

穿襯衫打球帥爆全場！　禾浩辰向「男神」放話：等我

星・上妝／李棟旭代言香奈兒BOY彩妝　教你3招無痕變帥

HOT・Stuff／梅根「養胎鞋」爆紅　年度必買

美哭網友！日本最新「彩色眼線」登熱搜，未上市先轟動

米蘭直擊／GUCCI呼籲大家勇敢穿「做自己」　戴面具免害羞

ET Fashion

推薦閱讀

12星座「變心徵兆」大公開！天蠍不再管你、牡羊忽冷忽熱

柴犬雙層玻璃杯太萌！倒入抹茶牛奶就變綠色柴柴

6款高質感「短夾」最便宜千元就可入手　小資女犒賞自己沒負擔

Nike、愛迪達跑鞋穿搭大比拼！React跟Boost誰才是當今最百搭 帽子怎麼戴才好看？5細節學起來　瓜子臉就該戴「棒球帽」 IG破140萬追蹤的「夢幻奶昔」！4步驟教你如何擺出獨角獸、美人魚 邊緣人專用「單身燒肉店」進駐京站　一人就開桌300元起4／25登場 全台北中南賞櫻懶人包！「花期、交通指南」趁連假出發拍美照 台北久違的500人大秀！徐曉晰捧場DOUCHANGLEE　趁機放鬆 日本「好感度女神」將來台！　綾瀨遙挺SEIKO好神秘

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面