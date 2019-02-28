風．LUXURY／江詩丹頓為紳士加分！　午夜藍、黛藍添優雅質感

▲江詩丹頓新錶，讓紳士質感大加分！（圖／品牌提供，下同）

記者楊坊士／台北報導

創立於1755年的瑞士高級鐘錶江詩丹頓（Vacheron Constantin，簡稱VC），近年積極向年輕紳士招手，今年再為兩款系列腕錶換上全新的午夜藍、黛藍色，為質感設計增添休閒優雅風格外，當然也更能吸引新一代消費者的目光。

▲多層防水錶殼、錶耳與時標都是保留1956年問世、編號6073腕錶設計。

2018年亮相的FIFTYSIX系列腕錶，承襲將馬爾他十字化作4個錶耳、阿拉伯數字與棒狀時標相間的經典設計，最入門價降到37萬，是江詩丹頓年輕化又親民化的一大象徵。

▲新色調更添休閒風格，日常生活也能配戴。



在2019年日內瓦高級鐘錶展（SIHH）上，FIFTYSIX系列腕錶換上全新的「黛藍色」錶盤，別於其他種藍色，帶有灰與綠色調。從能同時顯示日期、星期、月份及精密月相的全日曆腕錶，到具有日期功能的自動上鍊腕錶，結合當代設計風格，是日常生活也配能配戴的質感選擇。

▲Patrimony系列換上「午夜藍」更迷人。

集結品牌低調簡約精髓而成的Patrimony系列，也首度出現「午夜藍」新色，配上太陽放射紋裝飾，使光澤有了流動感。而纖薄錶殼、弧形指針、半馬耳他十字造型設計及午夜藍鱷魚皮錶帶，令兩針款、自動上鍊到雙逆跳星期日曆腕錶，流露迷人品味。

▲江詩丹頓移到台北101開設全新概念店。

為了提供錶迷更好的鑑賞空間，江詩丹頓將台北101專賣店移到2樓，提供具穿透性及明亮的環境。另外還將傳統隱密的維修中心，改成開放式，師傅能透過高倍數顯微鏡向顧客講解機芯狀況。而萬年曆等級以下錶款，從三針、全日曆、計時、月相、兩地時間、世界時區、動力儲存顯式等，在台就能修復。

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