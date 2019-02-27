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賈靜雯優雅現身米蘭看秀！Max Mara教你有質感的「性感政治學」

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「我喜歡性感，從不畏懼它。」屢次為Max Mara代言的指標性超模Linda Evangelista這麼說過，性感是人與生俱來的魅力其中之一，我們該擁抱它、展現它，但性感不該只有一種露的樣貌，作家Roxane Gay認為，真正的性感是「無論任何場合，都要舒適得體，直達目標」，Max Mara 2019秋冬系列正以此為靈感，打造一系列適合職場女性穿著、又具有力量的性感裝束。

整體輪廓更寬大、硬挺，風衣、披風、西裝外套加上墊肩，多套剪裁更搭配超大皮革口袋，彰顯女性權力。裙子故意做成像是從男性褲裝尚剪裁下來的，搭配過膝長筒靴，展現修長又性感的氣勢。其中最讓人眼睛為之一亮的，便是這款配戴在胸口正前方的皮革方包，宛如女特務的配備一樣帥氣的讓人想要馬上擁有！

本季秀場同樣大有來頭，選在博科尼大學舉辦，這裡孕育出許多引領世界潮流的推動者、顛覆者的世界一流的大學，其中更有超過一半是女性。透過服裝上的設計語彙和秀場選址的巧思，Max Mara都在告訴你，真正的性感不是外露的，而是內在要有料、要有腦，不只是派對上裝束要閃耀動人，能讓你在職場上展現志在必贏之氣勢的服裝更為重要。

本季大秀出席嘉賓包括賈靜雯、Olivia Palermo，分別以優雅長洋裝造型和帥氣褲裝現身秀場，展現名副其實的“工作職場時髦穿搭”。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人、Max Mara

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