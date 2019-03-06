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「小妹妹有3情況」一定要內診　看婦科前2件事千萬不能做

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為什麼要內診？

面對第一次見面的醫師，就要妳脫下裙褲露出私密處「袒裎相見」，大多數的女性都會感到既緊張又怕受傷害。

進行內診時，醫師可以同時做到「望、聞、問、切」，首先會使用陰道擴陰器（俗稱鴨嘴），緩緩伸進陰道，即可清楚看到外陰部、會陰、陰唇、尿道、陰蒂、子宮頸，接著醫師會將一手的食指伸入子宮頸後方，另一隻手會按壓下腹部，檢查子宮及卵巢的大小、硬度，有無腫瘤、沾黏及分泌物，過程中會有刺痛的感覺，平均1~3分鐘檢查完畢，除非問題較為嚴重者，就可能超過5分鐘以上。

事實上，看婦科不等於內診，但幾乎所有常見的婦科疾病，都需要進行內診，超音波檢查只是輔助工具，無法發現子宮頸的相關疾病。若是「小妹妹」出現下列3種情況，妳最好乖乖躺到檢查台上、兩腿張開讓醫師內診，才能避免大麻煩找上妳。

情況1：白帶分泌物多

白帶是子宮頸與陰道內壁的分泌液，正常應為白色或透明的無味黏液，若是顏色為灰黃綠色，有魚腥、惡臭等異味，可能是陰道感染發炎，就必須要進行內診，鑑別診斷陰道炎的種類。

情況2：陰道異常出血

女性非經期間陰道出血都屬異常，例如：產前出血、產後出血、停經後出血、性交後出血。常見原因是子宮肌瘤造成，但是內診才能檢查子宮頸的內部，包括：子宮頸息肉、子宮頸肌瘤、子宮頸糜爛等內膜問題，都會造成異常出血。另外，當避孕器跑掉、掉到子宮頸，也需要內診。

情況3：性交疼痛、陰道有異物

性交疼痛的原因繁多，可能是陰道炎、子宮內膜異位或子宮腫瘤等，而陰道有異物最常見的情況是性交時使用情趣用品，例如：按摩棒、羊眼圈、跳蛋等等，少數可能是保險套掉入子宮頸，都需要進行內診。

若是沒有性經驗的處女朋友，其實也可以進行內診，醫師不會使用鴨嘴深入陰道，而是用手指輕輕穿過處女膜即可，並不會有處女膜破裂的疑慮。另外，如果懷疑是子宮內膜異位或子宮頸癌，還需合併進行肛診，一指進入陰道、另一指進入肛門，檢查子宮頸癌有無擴散。

2大內診禁忌，小心別「白做」了

解開了婦科醫師內診的緣由，現在妳需要知道內診前，哪些行為是千萬不能做的禁忌，以免醫師內診後，卻又什麼都檢查不出來，下次又要再來一次，實在令人非常尷尬。

禁忌1：灌洗陰道

不少女性認為陰道有分泌物、異味內診時，可能讓醫師反感。事實上，用水灌洗陰道，尤其是使用私密處清潔劑灌洗，會使陰道壁過於乾淨，進行內診可能影響檢查準確度。一般情況，也不建議女性經常灌洗陰道，以免影響陰道內正常的菌叢。

禁忌2：使用陰道塞劑

陰道塞劑是預防陰道炎及治療陰道炎的常見藥物，內診前應避免使用陰道塞劑藥物，以免藥物作用影響檢查結果。

坊間傳聞，內診前不可以有性行為、月經期間也不適合。其實，理想上，內診前是不建議有性行為，但是如果有發生性行為，檢查時可事先告知醫師，醫師利用棉球即可洗掉殘餘的精液，仍可進行內診，檢查子宮頸相關疾病不受影響，也可以做子宮頸抹片檢查。

月經期間是否可以內診，則要視情況而定。如果是懷疑有陰道炎、白帶過多，以及需要抽血檢查卵巢癌指數CA-125，就不建議在月經期間內診；但是檢查子宮頸相關疾病就不受影響。

其實，臨床上，醫師最擔心的不是內診的時機不對，而是妳拖延檢查、延誤治療的時機；萬一私密處真的不舒服，最好趕緊到婦產科檢查，不要覺得不好意思。

內診流程：

1.建議穿著裙子，可節省更換褲子的時間，也較易於醫師檢查。

2.由女護理師確認病患基本資料，並跟著進入診間。

3.依照女護理師的要求，自行脫掉內褲、掀起裙子，部分醫院會提供內診專用服裝。

4.等待病患移動至檢查台上、兩腳打開，有布簾隔開病患與醫師。

5.醫師進入檢查室，詢問有無性經驗，並開始檢查，過程約1~3分鐘。

6.將擴陰器伸入陰道，觀察陰道與子宮頸。

7.採集分泌物及病灶。

8.子宮頸抹片檢查。

9.視情況進行陰道超音波檢查。

10.陰道指診，檢查有無腫瘤或子宮內膜異位症。

採訪撰文／郭享勳　

諮詢專家／台灣婦女健康學會理事長 高雄醫學大學附設醫院副院暨婦科主任鄭丞傑

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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不要害羞很重要！「小妹妹有3情況」一定要內診～看婦科前，妳千萬不能做這幾件事…

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