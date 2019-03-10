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15歲Yuna申俞娜美貌太逆天！JYP四大女團忙內都是女神等級

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最近強勢攻佔K-pop的超強新女團，想必就是由JYP打造的5人女子團體ITZY了！不只是出道作MV短短78小時就破4千萬點閱，其中年紀最小的忙內申俞娜Yuna，美貌更是討論焦點。

年僅15歲的Yuna在ITZY是門面擔當，有著一雙超電的大眼睛，清新、開朗的笑顏一下就讓人注意到她，紅髮更襯托出她的白皙肌膚，高顏值被說神似宇宙少女門面苞娜Bona，加上170公分的高妹身材，小小年紀的她想必逼死許多歐妮。

早先她的學生時期照片也被挖出來，一頭黑長髮看起來更多了知性氣質，畢業照長這樣真的很超過。

而說到JYP的女團忙內，當然不可不提TWICE台灣成員周子瑜，2015年出道時也才16歲，更連續入選世界百大美女榜，2018年更挺進第二名，成亞洲最美。

其他像是前miss A成員秀智，當時在團體中也是年紀最小，後來演出戲劇，清純的模樣還被封為「國民初戀」，零距離感的美貌可是許多男粉心中的女友理想型。

而元老級女團Wonder Girls的忙內昭熙，笑起來有著小貓眼的她，更是有著一眼就難忘的獨特魅力。

只能說JYP的女團忙內美貌可是高標準，身高也都是巨嬰等級，看來光是要擠進出道忙內line，競爭完全超激烈啊！

>>一定要關注的JYP全新女團ITZY！主打歌〈DALLA DALLA〉MV一天就破千萬點擊

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人、ITZY's Instagram、TWICE's Instagram、Suzy's Instagram、ssoheean's Instagram

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, ITZY, JYP, Yuna
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