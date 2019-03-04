黑糖珍奶稱霸手搖界！10大超好喝飲料店，你都集滿了嗎？

2018年大家最愛的飲料出爐囉！10家中有6家都主打黑糖奶，可見珍珠在吃貨的心目中地位之重要啊，除此之外也都是主打天然的綠豆沙或果茶，快來看看你喝過哪幾家吧。

TOP 1／双生綠豆沙牛奶

渾厚的鮮奶口感

這杯在2018年真的紅翻天了，主打超綿密的綠豆沙加鮮奶喝起來就是濃，搭配台糖蔗糖天然又在地，只是現在去都要大排隊，想喝的話要有心理準備啊！

▲双生綠豆沙牛奶。（圖／美食客Han提供）

TOP 2／東洲黑糖奶舖

沒喝過就沒去過台南

當在地人說出沒喝過等於沒來過台南，就一定要喝一下啊，珍珠因為是溫熱的所以口感比較偏軟，加入冰塊跟鮮奶會稍微變Q一些，非常順口好喝連續兩年都有在手搖TOP 10上榜喔。

▲東洲黑糖奶舖。（圖／美食客又鮮提供）

TOP 3／哞熹哞熹

台南必喝人氣之一

圓滾滾的杯身搭配店名就是萌，也是從去年紅到現在的台南人氣手搖之一，第一必點黑糖鮮奶珍珠口感偏軟Q，第二個大推必點小山園抹茶拿鐵，抹茶香氣搭配鮮奶很協調，漸層外觀也很美噎。

▲哞熹哞熹。（圖／美食客Hsin Pei提供）

TOP 4／老虎堂黑糖波霸 TIGERSUGAR

霸氣虎斑超吸睛

雖然去年爆出爭議，但是超熱門的高人氣打卡數還是難以忽視，珍珠口感適中，因為添加奶霜所以比較有偏奶油的黏滑感，推薦給喜歡厚奶的吃貨們。

▲老虎堂黑糖波霸 TIGERSUGAR。（圖／美食客吳昱葶提供）

TOP 5／源興御香屋

超人氣葡萄柚綠茶

嘉義必喝人氣飲料店，來這間必點葡萄柚綠茶，喝得到新鮮大塊葡萄柚帶有一點苦澀味，人氣爆紅所以也開始要大排隊了，建議可以打電話先預約。

▲源興御香屋。（圖／美食客Li Jie Chen提供）

TOP 6／不要對我尖叫，日常茶間

文青風插畫金句

全白色系的店裝風格在街道中特別顯眼，文青風插畫和微厭世金句吸引許多文青吃貨手拿一杯，飲料結合創新與懷舊推出洛神蜂蜜茶與金桔桂花氣泡水等特別口味，很吸引人啊。

▲不要對我尖叫，日常茶間。（圖／美食客ㄩㄐ提供）

TOP 7／李圓圓

淡水陳三鼎

號稱淡水版的陳三鼎，口感偏軟的溫熱珍珠加入鮮奶，店家強調不要上下搖勻，插入吸管慢慢畫圈才可以喝到慢慢融化的黑糖香味，看得到店員現場熬煮黑糖珍珠很安心啊。

▲李圓圓。（圖／美食客shiangyi 提供）

TOP 8／蜜滋麻美

多種口味的奶蓋黑糖粉圓

奶蓋黑糖奶有可可、芝麻、抹茶、花生、黑糖或芝麻花生等六種口味可選擇，喝前幾口的時候要先把沉到底下的黑糖攪散，再由上往下把粉末慢慢融合，再繼續喝，就可以有更多不同的層次囉。

▲蜜滋麻美。（圖／美食客野西瓜。嚐食提供）

TOP 9／幸福堂

遵循古法手炒黑糖

現場用黑糖粉手炒珍珠，繞出滿滿的黑糖紋路看起來就有甜滋滋的幸福感，珍珠軟偏Q，買飲料還能抽籤，抽中籤王可以再送一杯飲料，算是好喝又好玩啊。

▲幸福堂。（圖／美食客涵涵兒提供）

TOP 10／可不可熟成紅茶 KEBUKE

有懷舊感的古早味紅茶

有著濃濃懷舊感的可不可主打熟成紅茶，口感偏重茶味，有果香、花香、太妃糖味多種口味的紅茶可以選擇，也有歐蕾奶茶可以滿足奶茶控。

▲可不可熟成紅茶 KEBUKE。（圖／美食客Cindy Hou提供）

圖、文／MENU美食誌

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