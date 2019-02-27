誠品30年　推創辦人吳清友自傳《之間》　3月展未來書店樣貌

▲誠品今年邁入30週年，推一系列慶祝活動。（圖／誠品提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣知名連鎖書店誠品，今年3／12即將邁入30週年里程碑，規劃一系列主題活動，首波以創辦人吳清友自傳《之間》揭開序曲，3月份在信義店舉辦「未來書店」展，邀請藝術家、知名藝人想像未來書店的樣貌，開啟下一個30年的新旅程。

從敦化北路上的圓環開始，誠品書店今年已經邁入第30年，換成人來舉例，30歲正好是一生中承先啟後的日子，誠品書店經歷轉型、向外開枝散葉，面對電子化與數位化的浪潮，新生代的閱讀習慣與市場，正要邁向下一站必須的改變。

▲誠品在仁愛圓環發跡，現為台灣最大的連鎖書店。

誠品首波活動由創辦人吳清友打頭陣，由金鼎獎得主暨資深媒體人吳錦勳執筆、費時4年的自傳《之間：誠品創辦人吳清友的生命之旅》先上架，書中描述出身鄉野漁村的他，度過挫折求學過程與躁動叛逆的青春，年紀輕輕獲得財富，卻先天病痛隨身，閱讀反思後終能逐夢而行並創立誠品。

▲吳清友自傳《之間：誠品創辦人吳清友的生命之旅》。

此外，現今世界各地存在的許多書店，其實有許多型態、特色與體驗元素，3月份誠品也將在信義店3樓Forum推出「未來書店」展，邀請五月天瑪莎、演員連俞涵、知名主持人黃子佼等6位名人一同想像「未來書店」樣貌。

▲3月份在信義店將舉辦未來書店展。

誠品表示，為慶祝邁入30週年，3月份也同步推出「島嶼上的先探者」主題書展，精選數百本書，推出2本75折起優惠，也將陸續推出近百款獨家與聯名商品，如史蒂芬．霍金最後遺作《霍金大見解》獨家精裝版、《大江大海一九四九》10週年作者獨家親簽版等獨家作。

▲近百款獨家與聯名商品也會陸續推出。