Hedi Slimane操刀設計　CELINE全球最大旗艦店成打卡新景點

▲CELINE全球最大嶄新概念店紐約登場。（影／品牌提供）



編輯／Duke

國際大牌CELINE最新的概念店，在2／18於紐約麥迪遜大道盛大開幕，並由創意總監Hedi Slimane親自設計，是一間擁有150坪空間的旗艦店，為全球最大，其店內運用大理石、熔岩石等天然素材，創造出富麗堂皇的室內空間，給全球消費者，新的視覺饗宴。

▲運用原石為原素的裝潢。（圖／品牌提供）

而店內的設計，採用原石為元素，用大理石與灰色洞石互相搭配，地板則是用羅馬熔岩石，牆身使用花崗岩與橡木，完全是一間由天然素材打造的概念店，完美呈現當代建築藝術之美。

▲牆身採用花崗岩與橡木等天然素材。（圖／品牌提供）

這間旗艦店除了由創意總監Hedi Slimane設計，還有其他4位藝術家，分別為James Balmforth、Jose Davila、Elaine Cameron Weir、Oscar Tuazon等人，負責創作裝置藝術品，都在設計上扮演著關鍵的角色。

▲由4位藝術家，所打造的裝置藝術。（圖／品牌提供）

而CELINE也宣佈，會將這個全新概念，陸續拓展到全球各大城市分店，分別為紐約、洛杉磯、巴黎、倫敦、上海、北京、香港、東京，而下一間即將開幕的為巴黎的分店，亞太區的部分，將於2／25在香港Landmark，開設首間男裝專門店，並販售CELINE全線男裝商品。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App