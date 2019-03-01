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看一眼就想帶回家！日網友搶翻「宜得利黑貓靠枕」　台灣也有賣

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▲黑貓靠枕 。（圖／翻攝自推特@Elsino_Klaviels、akinohetima）

▲貓奴快衝！宜得利黑貓靠枕日本暴紅。（圖／翻攝推特@akinohetima）

編輯／Ping

不知道大家喜歡逛家居店嗎？不管是IKEA、特力屋還是宜得利，裡面都有許多特別又有趣的小物，像是這款宜得利的黑貓靠枕，就在日本Twitter上引起一陣瘋狂討論，還有網友說：「盯著黑貓的眼睛，就會不知不覺抱著它結完帳」。貓奴們，還不趕快一起來看這款抱枕到底多有魅力！

日本推特網友分享二張照片，表示在宜得利發現這個「黑貓靠枕」，結果忍不住就購買了。仔細看這黑貓懶洋洋的趴著，真的有種莫名的吸引力，不知不覺就掏出錢包帶回家了！

黑貓靠枕一共有兩款造型，分別是「黃眼睛黑貓」與「藍眼睛灰貓」，放空的眼神搭配超長的身體，看起來真是怪可愛的。

▲黑貓抱枕。（圖／翻攝自宜得利）

▲黑貓抱枕。（圖／翻攝自宜得利）

▲「QQ靠墊 MOCHIMOCHI抱枕」長約73cm，售價為NT$399。（圖／翻攝自宜得利官方網站）

▲黑貓靠枕 。（圖／翻攝自推特@Elsino_Klaviels、akinohetima）

▲看起來超好抱，多看幾眼，都會被催眠。（圖／翻攝推特@Elsino_Klaviels）

這次在日本Twitter暴紅的黑貓抱枕台灣也有賣喔！終於不用再請朋友代購或是看照片乾過癮了～這兩款是宜得利超人氣的麻糬靠墊系列，軟綿綿的觸感，呆萌的貓咪造型，絕對會讓貓奴們忍不住抱緊處理。

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關鍵字：

日本, 宜得利, 黑貓, 貓咪, 抱枕, 靠枕
fashion.net

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