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用臉型選瀏海，自己剪也行　小紅書爆款「法式瀏海」瘦臉最快

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最近有想換髮型的女孩，一定都被各大瀏海名稱給搞昏頭！像是很紅的法式瀏海、八字瀏海、蛋捲瀏海，還有稍稍退流行、但是不排除有捲土重來跡象的空氣瀏海等，到底哪款最適合自己、又有什麼不同呢？這就幫大家解密各款瀏海的適合臉型＆造型重點！

▲瀏海。（圖／美人圈）

＃空氣瀏海

流行了大概有一世紀的空氣瀏海，稀薄的瀏海量以及用髮捲帶出的空氣感是重點，之前被各大韓星輪流洗版一片後，雖然現在稍微退燒、強大的修飾效果還是有很多人都離不開！

▲瀏海。（圖／美人圈）

▲空氣瀏海。（圖／翻攝自IG@mini_o24）

適合臉型：圓臉、長臉

這款空氣瀏海非常適合額頭高的小姐姐，因為剛剛好需要的就是空氣感，額頭太扁、太窄反而不太適合！另外長度偏長、兩側自然的銜接鬚鬚，也很適合圓臉、長臉的小姐姐。

＃八字瀏海

也是被韓星帶紅的一款瀏海，很多網紅都換上這款瀏海、所以又稱為「網紅瀏海」，其實跟空氣瀏海非常類似，差別在於八字瀏海的中間部分相當少、甚至幾乎沒有，重點落在兩側鬚鬚，不僅分量比較多、且有往外的弧度，就像是個「八」字一樣！

▲瀏海。（圖／美人圈）

▲八字瀏海。（圖／翻攝自IG@chahong.review_official、jyongd）

適合臉型：菱形臉、圓臉、方臉

這款八字瀏海因為兩側的鬚鬚，非常修飾顴骨及臉型！幾乎是不挑臉型的一款瀏海，臉上的肉肉也可以通通遮住，另外重點是頭髮扎起來的時候，瀏海兩側的鬚鬚落下來的弧度非常好看！

＃法式瀏海

可以說是2019目前最火、在小紅書上爆款的瀏海！有點像空氣＋八字的綜合體，但是兩側的鬚鬚份量比八字又更多！且一樣要用電棒或髮捲做出往外的弧度，依鬚鬚的量大致上是：法式瀏海＞八字瀏海＞空氣瀏海，除了空氣瀏海還有中間瀏海的部分之外，像八字瀏海、法式瀏海重點都會落在兩側鬚鬚上，大家可以依照需求做選擇！

▲瀏海。（圖／美人圈）

▲法式瀏海。（圖／翻攝自小紅書@OnHair安老師）

適合臉型：圓臉、方臉、菱形臉

法式瀏海因為重點落在兩側鬚鬚，所以對於臉上的肉肉修飾效果非常強大，像是顴骨、下顎通通可以遮住！扎起來的話鬚鬚的捲度也會顯臉小，難怪一票網紅都在剪這款瀏海！

＃日式齊瀏海

想要有減齡效果的小姐姐，相當推薦這款日式齊瀏海，可甜、可氣質，剪完整個人會顯的特別清爽乾淨，有種減齡的清純感！

▲瀏海。（圖／美人圈）

▲日式齊瀏海。（圖／翻攝自IG@chahong.review_official、mjystagram）

適合臉型：長臉、方臉

這種日式齊瀏海因為沒有多餘的鬚鬚，蓬鬆感也不如八字、空氣瀏海，所以修飾度沒有上面幾款來的高，不過齊瀏海的優點就是兩側頭髮會很長，所以還是可以遮肉肉！另外也建議在頭頂處做出蓬鬆感，會比較有修飾效果！

＃蛋捲瀏海

這個蛋捲瀏海最近人氣也很高，是在薄薄的八字瀏海上做一個蛋捲頭的捲度，不像一般瀏海捲度比較死板，這種蛋捲捲度是凌亂的，非常活潑、俏皮！

▲瀏海。（圖／美人圈）

▲蛋捲瀏海。（圖／翻攝自IG@mini_o24）

適合臉型：方臉、長臉、菱形臉

雖然這種蛋捲瀏海日常整理比較需要技巧，建議用離子夾做出捲度就好，因為捲度大、有非常高的修飾效果！對於稜角分明的臉型也可以有很好的緩衝作用，可以讓人看起來比較柔和、可愛。

＃旁分長瀏海

可以根據分線比例來客製化修飾臉型，且不同分線都有不同風格，是一款最不挑人、不挑臉型的瀏海。

▲瀏海。（圖／美人圈）

▲旁分長瀏海。（圖／翻攝自IG@jooyeonking）

適合臉型：各臉型

不只整理起來相對比較沒有難度，像是圓臉小姐姐就推薦5：5中分、長臉、方臉小姐姐則推薦2：8分，另外像是6：4分也是不挑臉型的分線，基本上只要是對臉型不滿意、不想剪瀏海的話，旁分一定適合你！

文／美人圈

【延伸閱讀】

超簡單3步驟手殘也能自己剪！韓國髮型師分享「小臉瀏海」關鍵tips！

瀏海不會整理等於白剪！韓國髮型師髮捲「ㄇ字型整理法」，超級遮肉顯小臉！

網紅都在剪這款瘦臉髮型！小紅書爆款「法式瀏海」，兩步驟簡單自己剪！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

頭髮, 髮型, 瀏海, 空氣瀏海, 八字瀏海, 法式瀏海
fashion.net

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