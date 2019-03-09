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韓星穿搭必備的時尚完成品　Jennie愛用髮夾、劉仁娜戴長耳環

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很多人都聽過「時尚的完成是臉」這句話吧？但是跟你說：才不是！就算是韓星，整套穿搭中還是有那麼一兩個無法忽視的時尚完成重點！到底這些point是什麼呢？只要學起來的話，也可以在一般穿搭中增加迷人的小細節喔！

▲飾品。（圖／美人圈）

＃TWICE、劉仁娜：長耳環

TWICE幾乎每次回歸都會戴著這種長耳環，不僅非常有造型感之外，其實也有偷偷小臉的作用！

▲飾品。（圖／美人圈）

▲長耳環不論台上台下都適用。（圖／翻攝自IG@twicetagram，以下同）

而且長耳環以往給人好像很成熟的感覺，只要選擇這種簡單的圈圈圖案，其實一點也不老氣！

▲飾品。（圖／美人圈）

另一位耳環愛好者就是劉仁娜，最近在韓劇《觸及真心》中就常常戴著長耳環，可能因為劇中飾演明星的關係，有很多特別款式的耳環都很吸睛！​​​​​​

▲飾品。（圖／美人圈）

▲劉仁娜在劇中經常配戴。（圖／翻攝自tvN，以下同）

平常配戴的話建議可以從這種簡約的款式下手，簡單的長條耳環看起來就氣質滿點！小編為大家找到了品牌，就是STONE HENGE，它們家的耳環最近討論度很高，因為劉仁娜在劇中常戴，一副價位約落在NT$2,000、3,000左右。

▲飾品。（圖／美人圈）

＃Jennie：髮夾

南韓從去年夏天開始吹起髮夾熱，就是我們以前都會用的那種彩色鐵夾，很多偶像都有用過！像Jennie就不僅舞台上愛用髮夾、私下也很常使用！沿著中分將頭髮夾住，就會很有造型感！

▲飾品。（圖／美人圈）

▲髮夾不只是小朋友才用！（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

另外這種髮夾不僅可以裝可愛，其實個性女孩也是可以駕馭的了，除了像Jennie以平行的方式夾著、也可以學學韓妞夾成XX的造型！

▲飾品。（圖／美人圈）

▲＃繽紛彩虹多色髮夾SET ，NT＄74（圖／翻攝自DEJOU）

＃請夏：領結

從之前的I.O.I到現在的girl crush魅力爆發的請夏，她的時尚完成品就是領結！其實是類似別針、胸針的item，看似小小的、但是一加上就可以讓整體穿搭變得超精緻，特別是跟請夏這次回歸的學院風造型非常適合！

▲飾品。（圖／美人圈）

▲領結是一項點綴好物。（圖／翻攝自IG@chungha_official）

如果覺得請夏的領結款式太誇張的話，那小編也推薦這種精緻的胸針，小小一顆、但是非常閃亮，可以成為穿搭的小心機point！

▲飾品。（圖／美人圈）

▲＃蝴蝶結胸針，約NT＄350、＃韓國小胸針，約NT＄452。（圖／翻攝自淘寶@zengliu旗艦店）

＃Jessica：領巾、圍巾

因為出色的時尚感常常被討論的Jessica，平時很喜歡搭配一些領巾、圍巾等單品，增加穿搭細節感，難怪她的穿搭那麼高級！

▲飾品。（圖／美人圈）

▲天氣微涼的地方適合用領巾做搭配。（圖／翻攝自IG@jessica.syj）

其實韓妞也很喜歡這種領巾搭配的技巧，只要隨意打結，就可以為整個穿搭增加一個精緻的小細節！

▲飾品。（圖／美人圈）

▲＃清新條紋時尚領巾，NT＄249、＃復古印花短版領巾，NT＄165。（圖／翻攝自66girls）

另外Jessica也很常利用針織衫來當成披肩，顯得很隨興有型呢！

▲飾品。（圖／美人圈）

▲毛衣、針織衫都能拿來當作披肩。（圖／翻攝自IG@jessica.syj）

＃娜恩：墨鏡

娜恩私下最愛的單品就是星味十足的墨鏡！不管是運動休閒風、率性風，只要一戴上墨鏡就有種滿滿的明星感！

▲墨鏡。（圖／美人圈）

▲戴上墨鏡隨便拍都美。（圖／翻攝自IG@marcellasne_，以下同）

另外之前很紅的彩色墨鏡娜恩也有戴過好幾款呢！比起一般的墨鏡款式，彩色款不僅更時尚、也很適合一些女孩感的穿搭喔！

▲墨鏡。（圖／美人圈）

文／美人圈

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

穿搭, 飾品, 耳環, 髮夾
fashion.net

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