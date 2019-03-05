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愛穿黑衣的女生都有4個迷人特質　心思細膩、不甘於平凡

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▲愛穿黑衣的你。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲愛穿黑衣的女生通常都有４個特質，心思細膩、不甘於普通。（圖／翻攝自unsplash.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自unsplash.com

不知道大家的衣櫃裡什麼顏色偏多呢？國外色彩學研究指出，我們可以從對方喜歡的顏色看出人格特質與個性。有別於鮮豔色彩，黑色總是許多人穿搭的首選，根據那份研究顯示出，愛穿黑衣的你們，其實內心都擁有這4種迷人的特質。

▲愛穿黑衣的你。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲國外色彩學研究指出，我們可以從對方喜歡的顏色看出人格特質與個性。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃富有責任心

研究指出，喜歡穿著黑衣的人通常都非常可靠，做事很有責任感，不容易半途而廢。或許是因為服裝都是黑色，在搭配上省去了顏色協不協調的考慮，更能將心思放在工作、生活中。

▲愛穿黑衣的你。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲喜歡穿著黑衣的人通常都非常可靠，做事很有責任感。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃隱藏內心感受

在色彩學中，黑色同時也代表著隱藏，他們習慣掩蓋內心的脆弱與不安全感，其中又摻雜著情緒化，所以他們必須利用黑色將自己武裝，不會輕易對外人透露自己真實的想法與情感。

▲愛穿黑衣的你。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲黑色同時也代表著隱藏，他們不會輕易對外人透露自己真實的想法與情感。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃心思細膩

也因為習慣隱藏內心想法，不論在職場還是社交場合，他們都喜歡站在遠處觀察，與所有人保持距離，不論是人與人之間的互動還是勾心鬥角，都逃不出他們眼裡，總是能比別人早一步看穿局勢。

▲愛穿黑衣的你。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲總能輕易戳破別人的小花招，比大家提早一步看穿局勢。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃不甘於普通

他們通常也都有著一顆不甘於平凡的內心，心思細膩，總能在生活中發掘別人看不到的細節，跳脫現有框架，建立出屬於自己的一套模式，不論是潮流穿搭還是做人處事上，他們總會展現出不同於凡人的魅力。

▲愛穿黑衣的你。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲不論是潮流穿搭還是做人處事，穿黑衣的人總會展現出不同於凡人的魅力。（圖／翻攝自unsplash.com）

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關鍵字：

色彩學, 色彩, 彩色, 顏色, 穿搭, 穿著, 個性, 特質, 人格, 心理
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