新款YEEZY將是地區限定！灰藍的亞洲款超級適合春天

編輯／Duke 圖／翻攝自IG@yeezymafia、@yeezyseason2

先前透過爆料大神Yeezy Mafia的IG帳號，曝光了即將開賣的Yeezy Boost 350 V2，其中，原先只知道「Clay」的配色將要發行，不過，最近又有新的消息，那就是Adidas會發售3款Yeezy Boost 350 V2，並依地區有不同的顏色。

這次的發售將分為3大地區，其中，北美、南美地區為「Clay」的泥紅色，歐洲、非洲地區為「Ture Form」的深灰色，亞洲、澳洲地區為「Hyperspace」的灰藍色，這3種配色都將延續上一款「Static」的設計，以半透明網面取代「SPLY-350」的字樣。

▲北美及南美地區限定的「Clay」配色。

▲歐洲及非洲地區限定的「Ture Form」配色。

▲亞洲及澳洲地區限定的「Hyperspace」配色。

雖然肯爺（Kanye West），當時說「人人都將有Yeezy穿」的豪語，正在慢慢實現，不過，這次分為地區發售，讓身為亞洲地區的各位，要入手其他地區的配色將會有點難度。此次預計於3／16發售，但是，目前沒有發售店家的資訊，想要入手的各位，需要再等等了。

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