想存錢就要做到這7項！少喝手搖、化妝品買太多就會變成浪費

編輯／Duke 圖／翻攝自IG@thefinancialdiet、Unsplash

很多時候想存錢，但總是無法達到自己設定的目標，有很大的原因是，買了太多不必要的東西，但卻不知道自己到底買了些什麼，下面就帶各位來看看，減少買這些的花費，可以更輕易達到存錢的目標。

1.化妝品

化妝品對於女性朋友而言，完全是一項無法抗拒的東西，每當推出新的顏色，就一定要買，不論是不是自己的風格，買回家發現與自己的風格不搭，就放在那裡不用，超級浪費錢的。

2.快時尚

快時尚的衣服，通常都是這一季度最紅的商品，但是為了每季的推陳出新，快時尚品牌衣服的品質，就不是很好，常常洗幾次就壞了，這邊奉勸各位，不要為了追求流行，買了一堆穿沒幾次就要丟掉的衣服，不妨試著找到屬於自己的風格，購買品質較好的服飾。

3.家居裝飾

現代人追求更好的生活品質，很會利用裝飾品，來打造理想的家居，但適度的裝飾是好的，不過，買太多就會變成浪費，同屬性的東西不要買太多，才是省錢之道哦！

4.飲料

近幾年的飲料店越來越多，市面上充斥著各個種類的飲品，許多人幾乎是天天一杯，不但很花錢對身體也不好，可以試著一個禮拜喝1至2杯會比較好，不過，還是多喝水會更健康哦！

5.清潔用品

市面上的洗髮乳、洗面乳、洗衣精，味道及功能都不一樣，很多朋友家裡的還沒用完，就想要嘗試新品，這樣就浪費了，不如把家裡的用完，再去購買新的，會是不錯的選擇。

6.餐廳的調酒

現在有許多餐酒館，裡面的調酒都非常好喝，但不是每次去都一定要點，可以偶爾點來喝，不然吃一頓飯加上酒錢，開銷會非常大哦！

7.計程車、Uber

很多人因為家裡離公車站或捷運站，有點路程就不願意走，寧願多花錢坐計程車、Uber，久了就會成為很大的開銷，何不試試走一點路，去搭乘大眾運輸工具，不但可以簡單運動，也能為環保盡一份力。

如果做到了這些，存錢的目標應該會簡單許多，畢竟平時生活中，額外的開銷加起來，是很可怕的，千萬不要小看這些小錢，不然只會離儲蓄目標越來越遠。

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