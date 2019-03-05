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潮流版《清明上河圖》細節滿滿　喬丹與Kobe超帥現身，還有Supreme龍舟大賽

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編輯／Duke　圖／翻攝自IG@digiway、DIGIWAY GALLERY官網

這幾年時常看到藝術家，將藝術作品與潮流做結合，並且成為一股新的趨勢，其中，這位來自香港的藝術家，用北宋知名畫家張擇端所創作的《清明上河圖》為創作靈感，並耗時4個月來完成這張畫，當中的小細節超級多，而且還有Jordan與Kobe站在橋上，下面就帶大家來介紹吧！

▲香港藝術家。（圖／翻攝自IG@digiway、DIGIWAY GALLERY官網）

▲潮流版《清明上河圖》，各位朋友能認出幾個品牌呢？

從這張畫可以明顯看到，有Nike、Bape、Adidas、Stockx等知名品牌，並有許多攤販穿著潮流服飾，再販賣球鞋，其中，有兩位拿著Nike Air Max 1的畫，給客人觀賞，裡面滿滿的細節，可見這位藝術家多麼用心製作。

▲香港藝術家。（圖／翻攝自IG@digiway、DIGIWAY GALLERY官網）

▲Jordan與Kobe站在橋上，並有許多攤販努力工作。

而這位藝術家，還有其他的作品，像是Supreme、Off-White、Bape，這3個品牌的龍舟大賽，穿著Clot與Vlone的店員正在市場叫賣球鞋，與古人用的牛車載著滿滿的球鞋，其中，還有小朋友拿著Supreme的鈔票槍玩耍，完美的結合古代與潮流。

▲香港藝術家。（圖／翻攝自IG@digiway、DIGIWAY GALLERY官網）

▲Supreme、Off-White、Bape的龍舟大賽。

▲香港藝術家。（圖／翻攝自IG@digiway、DIGIWAY GALLERY官網）

▲穿著Clot與Vlone的店員，正在叫賣。

▲香港藝術家。（圖／翻攝自IG@digiway、DIGIWAY GALLERY官網）

▲牛車上載滿球鞋，還有玩耍鈔票槍的小孩。

目前這位香港的藝術家，居住在荷蘭的阿姆斯特丹，並有開設網站，有興趣的朋友，可以上網站或IG看更多的藝術創作，甚至可以直接購買哦！

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關鍵字：

藝術家, 香港, Supreme, KAWS, Off-White, 清明上河圖
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