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曾之喬不要男人送大鑽寧願要房子　戴AHKAH輕珠寶很滿意

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記者陳雅韻／報導

日本輕珠寶品牌AHKAH全台首間精品店，今於新光三越新天地A8館正式開幕，邀女星曾之喬出席剪綵，並展演靈感源自瑪格麗特菊的full bloom系列珠寶，她表示最愛買18K金的輕珠寶，可以毫無壓力每日佩戴，且容易與女性朋友開啟話題，若戴貴重珠寶反而覺得太誇張，是否期待未來另一半獻上大鑽戒求婚？她豪氣說：「我不介意，這代表男生的誠意，不然給我房子好了！」

▲▼ AHKAH 。（圖／公關照）

▲曾之喬喜歡小巧的輕珠寶。（圖／品牌提供，以下同）

曾之喬喜歡輕珠寶若隱若現的視覺效果，避免太過張揚的設計，目前收藏最貴的單品約2萬元；她建議小資女可從耳環入門，因為最容易被看見，直接影響當日的穿搭風格。

▲▼ AHKAH 。（圖／公關照）

▲full bloom戒（左）131,000元，小型款full bloom戒28,200元。

今曾之喬所戴的full bloom系列，以18K金勾勒出瑪格麗特菊的花瓣輪廓再鑲嵌美鑽，款式包括耳環、戒指、項鍊與手鍊等，最特別的設計為fleur brillant左耳單邊式耳環，錯落排列的小花極為吸睛。

▲▼ AHKAH 。（圖／公關照）

▲fleur brillant單耳式耳環左耳款37,600元。

同樣深具春天氣息的papillon brillant蝴蝶系列，曾之喬選擇頸圈與2條項鍊搭配，軟硬式項鍊混搭展現衝突美；而日系品牌少不了櫻花作品，AHKAH捕捉春風吹來櫻花紛飛樣貌的sakura系列，推出18K金鑲鑽或粉紅剛玉款式，秀氣可愛。

▲▼ AHKAH 。（圖／公關照）

▲papillon brillant 頸圈64,400元。

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關鍵字：

曾之喬, AHKAH
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