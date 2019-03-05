巴黎時裝周／CELINE打開70年代法國女衣櫥　百褶裙、過膝靴撐起時髦味

▲CELINE發表2019秋冬系列女裝，70年代的元素回鍋。



記者張妤瑄／台北報導

少了E上的一撇，CELINE粉都睜大眼睛在看新CELINE究竟是什麼模樣，Hedi Slimane接棒Phoebe Philo後，重新把CELINE改造了一番，先前的搖滾風格讓外界罵聲連連，雖然他僅僅只是做自己，卻讓粉絲們暴怒，如今他在巴黎時裝周端出2019秋冬系列，拿掉了搖滾風格，以復古風為題，讓人猛一看，Hedi大轉性了！

▲Hedi Slimane體內的搖滾魂在本季CELINE秀場中收斂了。（圖／品牌提供）



但，這才不是Hedi突然轉性迎合市場，他參考CELINE在70年代的經典造型，挖了挖那時期的CELINE衣櫃，把駝色系的大斗蓬、長靴搬出來，格紋西裝外套、荷葉邊高領上衣、牛仔褲通通拿出來配在一塊，不羈的態度卻時尚破表。原來，巴黎女人在那時候就能自在穿出時髦，優雅又帥氣。

▲Hedi Slimane參考70年代的CELINE造型，將本季定調在1970年代的復古優雅風格。（圖／品牌提供）



西裝外套、腰帶、過膝百褶裙組成略帶學院風的造型，搭配過膝長靴，用服裝打扮回到70年代，循著巴黎女人的優雅步伐，Hedi的搖滾魂並非消失無蹤，而是懂得隱藏的細膩一些。

▲Hedi現在懂得將搖滾的亮晶晶元素隱藏起來，終於找到自己與CELINE的共存姿態。（圖／品牌提供）



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Hedi系列中加入皮革外套、服裝滾邊上縫上亮片，或者在一片黑壓壓的服裝內補充亮晶晶的飾品，灑入亮點，順利讓他的自我與CELINE共存。關於搖滾的二三事，看來Hedi找到平衡點，目前決定先默默放心上，悄悄發揮就好。

▲少了E上的一撇，全新的CELINE，或者說回到最初的CELINE，妳們喜歡嗎？（圖／品牌提供）