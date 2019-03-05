fb ig video ETtoday search mobile

巴黎時裝周／CELINE打開70年代法國女衣櫥　百褶裙、過膝靴撐起時髦味

> >

▲CELINE發表2019秋冬系列女裝，70年代的元素回鍋。

記者張妤瑄／台北報導

少了E上的一撇，CELINE粉都睜大眼睛在看新CELINE究竟是什麼模樣，Hedi Slimane接棒Phoebe Philo後，重新把CELINE改造了一番，先前的搖滾風格讓外界罵聲連連，雖然他僅僅只是做自己，卻讓粉絲們暴怒，如今他在巴黎時裝周端出2019秋冬系列，拿掉了搖滾風格，以復古風為題，讓人猛一看，Hedi大轉性了！

▲巴黎時裝周／CELINE 2019秋冬系列女裝秀。（圖／CELINE提供）

▲巴黎時裝周／CELINE 2019秋冬系列女裝秀。（圖／CELINE提供）

▲Hedi Slimane體內的搖滾魂在本季CELINE秀場中收斂了。（圖／品牌提供）

但，這才不是Hedi突然轉性迎合市場，他參考CELINE在70年代的經典造型，挖了挖那時期的CELINE衣櫃，把駝色系的大斗蓬、長靴搬出來，格紋西裝外套、荷葉邊高領上衣、牛仔褲通通拿出來配在一塊，不羈的態度卻時尚破表。原來，巴黎女人在那時候就能自在穿出時髦，優雅又帥氣。

▲巴黎時裝周／CELINE 2019秋冬系列女裝秀。（圖／翻攝微博、CELINE提供）

▲巴黎時裝周／CELINE 2019秋冬系列女裝秀。（圖／CELINE提供） ▲巴黎時裝周／CELINE 2019秋冬系列女裝秀。（圖／CELINE提供）

▲巴黎時裝周／CELINE 2019秋冬系列女裝秀。（圖／CELINE提供） ▲巴黎時裝周／CELINE 2019秋冬系列女裝秀。（圖／CELINE提供）

▲Hedi Slimane參考70年代的CELINE造型，將本季定調在1970年代的復古優雅風格。（圖／品牌提供）

西裝外套、腰帶、過膝百褶裙組成略帶學院風的造型，搭配過膝長靴，用服裝打扮回到70年代，循著巴黎女人的優雅步伐，Hedi的搖滾魂並非消失無蹤，而是懂得隱藏的細膩一些。

▲巴黎時裝周／CELINE 2019秋冬系列女裝秀。（圖／CELINE提供） ▲巴黎時裝周／CELINE 2019秋冬系列女裝秀。（圖／CELINE提供）

▲巴黎時裝周／CELINE 2019秋冬系列女裝秀。（圖／CELINE提供） ▲巴黎時裝周／CELINE 2019秋冬系列女裝秀。（圖／CELINE提供）

▲Hedi現在懂得將搖滾的亮晶晶元素隱藏起來，終於找到自己與CELINE的共存姿態。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

Hedi系列中加入皮革外套、服裝滾邊上縫上亮片，或者在一片黑壓壓的服裝內補充亮晶晶的飾品，灑入亮點，順利讓他的自我與CELINE共存。關於搖滾的二三事，看來Hedi找到平衡點，目前決定先默默放心上，悄悄發揮就好。

▲巴黎時裝周／CELINE 2019秋冬系列女裝秀。（圖／CELINE提供）

▲巴黎時裝周／CELINE 2019秋冬系列女裝秀。（圖／CELINE提供）

▲巴黎時裝周／CELINE 2019秋冬系列女裝秀。（圖／CELINE提供）

▲少了E上的一撇，全新的CELINE，或者說回到最初的CELINE，妳們喜歡嗎？（圖／品牌提供）

關鍵字：

巴黎時裝周, 時裝周, PFW, 2019秋冬, FW19, CELINE, Hedi Slimane
fashion.net

熱門文章

巴黎時裝周／DIOR換上英倫風　仙氣Angelababy PK 乖巧秀智

米蘭直擊／MONCLER潮流天才藤原浩　端出閃電牌「暗黑皮卡丘」

米蘭直擊／照了「縮小燈」！寶格麗手袋變迷你　還能變腰包太生火

台北久違的500人大秀！徐曉晰捧場DOUCHANGLEE　趁機放鬆

王陽明寵妻無極限　老婆喜歡的雅典錶「通通包起來」!

穿襯衫打球帥爆全場！　禾浩辰向「男神」放話：等我

星・上妝／李棟旭代言香奈兒BOY彩妝　教你3招無痕變帥

HOT・Stuff／梅根「養胎鞋」爆紅　年度必買

美哭網友！日本最新「彩色眼線」登熱搜，未上市先轟動

米蘭直擊／GUCCI呼籲大家勇敢穿「做自己」　戴面具免害羞

ET Fashion

推薦閱讀

比「我愛你」更重要！　治療師公開幸福伴侶最常講的10句話

想要免費搭飛機一整年？　美航空開條件：先刪光IG照片

會賴床的人其實超細心　從每天起床習慣就能看出性格

12星座「水星逆行」如何破解！天蠍留意工作衝突、雙魚桃花上升 黑糖珍奶稱霸手搖界！10大超好喝飲料店，你都集滿了嗎？ 叫男友別再剪了！女孩最不喜歡孔劉、朴寶劍的髮型　沒整理像宅男 別期待會有人來拯救你　過了25歲不要浪費時間在乎這6件事 蜜桃臀才是王道！IG健身女王Anllela公開練臀菜單+飲食秘訣 想存錢就要做到這7項！少喝手搖、化妝品買太多就會變成浪費 潮流版《清明上河圖》細節滿滿　喬丹與Kobe超帥現身，還有Supreme龍舟大賽

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面