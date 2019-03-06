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巴黎時裝周／Dara朝聖傳奇很激動　露肩同框「龐克教母」

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▲Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood巴黎時裝周現場。

記者張妤瑄／台北報導

由「龐克教母」Vivienne Westwood老公Andreas Kronthaler擔任創意總監的旗下最高端品牌Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood（AK）在巴黎時裝周期間發表2019秋冬系列新作，以「回收面料」造出龐克新裝，力挺Vivienne Westwood反過度消費的心中理想。

▲巴黎時裝周／Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2019秋冬系列大秀。（圖／達志影像） ▲巴黎時裝周／Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2019秋冬系列大秀。（圖／達志影像）

▲巴黎時裝周／Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2019秋冬系列大秀。（圖／達志影像） ▲巴黎時裝周／Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2019秋冬系列大秀。（圖／達志影像）

▲Andreas Kronthaler婦唱夫隨，用回收面料設計新系列，力挺老婆反過度消費的理念。（圖／達志影像）

南韓女星Dara本季也到時裝周朝聖，其中一站現身AK秀場，她畫上貓眼線呼應此個性品牌，並用標語Tee搭配皮革風衣與豹紋小背心，穿出搖滾風格。事後，Dara在IG放上與龐克教母的合照，並寫下「Legend」，看來與心中的偶像級設計師見面，有滿足這位巨星粉絲的願望。

▲巴黎時裝周／Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2019秋冬系列大秀。（圖／達志影像）

▲巴黎時裝周／Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2019秋冬系列大秀。（圖／達志影像）

▲巴黎時裝周／Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2019秋冬系列大秀。（圖／翻攝Dara IG）

▲Dara到場力挺心中「傳奇」Vivienne Westwood。（圖／達志影像、翻攝Dara IG）

77歲的Vivienne Westwood雖然身處時尚圈，在這個看似宣揚消費主義的圈子中，卻是長年反過度消費的設計師，曾推出「Buy Less」上衣，呼籲大家檢討消費行為，別過度浪費，且身體力行。時裝創意之餘她，似乎不是為了勸敗而生，而是為了一吐她心中理想而存在。

2019秋冬秀，Vivienne Westwood的老公Andreas Kronthaler，透過新系列同步宣揚老婆心中理想，不開發新面料，回收現有材質，並加入他過去蒐藏的素材，型塑出全新一季的龐克設計。可以發現，標誌性的錐形胸線依舊存在，強勢的女子力量，描繪出向來的反骨態度。

▲巴黎時裝周／Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2019秋冬系列大秀。（圖／達志影像） ▲巴黎時裝周／Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2019秋冬系列大秀。（圖／達志影像）

▲巴黎時裝周／Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2019秋冬系列大秀。（圖／達志影像） ▲巴黎時裝周／Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2019秋冬系列大秀。（圖／達志影像）

▲經典的錐形胸線依然是標誌性設計。（圖／達志影像）

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而在老公發表全新設計的同時，Vivienne Westwood坐在秀場前排觀秀，多年以來攜手扶持走來的時尚路，在這刻特別溫馨。

▲巴黎時裝周／Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2019秋冬系列大秀。（圖／達志影像）

▲Andreas Kronthaler與Vivienne Westwood一起謝幕。（圖／達志影像）

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