修指甲的最佳時機是...　4個修剪小知識減少斷裂、捲甲

▲指甲這樣顧！４個修剪小知識 減少斷裂、捲甲。（圖／翻攝自翻攝自unsplash.com）

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無論是約會還是面試，給人乾淨、整潔的印象非常重要，除了妝容、穿搭要注意，像指甲這樣的小細節也不能放過，以下４點護甲小知識，不僅可以預防捲甲的情況發生，還可以減少斷裂的囧境，大家還不趕快學起來。

＃１ 指甲剪過短容易發炎

指甲剪過短可能會有甲床分離與捲甲的情形發生，嚴重會造成發炎與感染，所以想要有健康的指甲，還是保留不影響工作、美觀的長度最合適。

▲指甲剪過短容易發炎、受傷。（圖／翻攝自翻攝自unsplash.com、pinterest.com）

＃２ 方形指甲可以預防捲甲

應該有不少人都習慣將指甲兩側往內剪，不過這樣的剪法不僅容易產生捲甲，還可能會有發炎的情況。無論是手還是腳指甲，記得要先以平行剪下前端指甲，最後再使用磨甲棒將邊角修成圓弧狀即可。

▲方形指甲可以預防捲甲。（圖／翻攝自翻攝自pinterest.com）

＃３ 磨指甲時要統一方向

說到磨甲棒，許多人都會以左右來回的方式磨指甲，這樣其實很容易傷害到指甲，所以在修整的過程中，最好保持同一個方向，統一向左或向右的磨。

▲磨指甲時最好保持同一個方向。（圖／翻攝自翻攝自pinterest.com）

＃４ 洗完澡後就是最棒的修甲時機

最棒的剪指甲時機就是在洗完澡後，在洗澡的過程中，指甲會因為水分而軟化，所以在這個時候修剪，可以減少受損、破裂的情形。

▲洗完澡後就是最棒的修甲時機。（圖／翻攝自翻攝自pinterest.com）

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