fb ig video ETtoday search mobile

修指甲的最佳時機是...　4個修剪小知識減少斷裂、捲甲

> >

▲護甲小知識。（圖／翻攝自翻攝自unsplash.com、pinterest.com）

▲指甲這樣顧！４個修剪小知識　減少斷裂、捲甲。（圖／翻攝自翻攝自unsplash.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自unsplash.com、pinterest.com

無論是約會還是面試，給人乾淨、整潔的印象非常重要，除了妝容、穿搭要注意，像指甲這樣的小細節也不能放過，以下４點護甲小知識，不僅可以預防捲甲的情況發生，還可以減少斷裂的囧境，大家還不趕快學起來。

＃１　指甲剪過短容易發炎

指甲剪過短可能會有甲床分離與捲甲的情形發生，嚴重會造成發炎與感染，所以想要有健康的指甲，還是保留不影響工作、美觀的長度最合適。

▲護甲小知識。（圖／翻攝自翻攝自unsplash.com、pinterest.com）

▲指甲剪過短容易發炎、受傷。（圖／翻攝自翻攝自unsplash.com、pinterest.com）

＃２　方形指甲可以預防捲甲

應該有不少人都習慣將指甲兩側往內剪，不過這樣的剪法不僅容易產生捲甲，還可能會有發炎的情況。無論是手還是腳指甲，記得要先以平行剪下前端指甲，最後再使用磨甲棒將邊角修成圓弧狀即可。

▲護甲小知識。（圖／翻攝自翻攝自unsplash.com、pinterest.com）

▲方形指甲可以預防捲甲。（圖／翻攝自翻攝自pinterest.com）

＃３　磨指甲時要統一方向

說到磨甲棒，許多人都會以左右來回的方式磨指甲，這樣其實很容易傷害到指甲，所以在修整的過程中，最好保持同一個方向，統一向左或向右的磨。

▲護甲小知識。（圖／翻攝自翻攝自unsplash.com、pinterest.com）

▲磨指甲時最好保持同一個方向。（圖／翻攝自翻攝自pinterest.com）

＃４　洗完澡後就是最棒的修甲時機

最棒的剪指甲時機就是在洗完澡後，在洗澡的過程中，指甲會因為水分而軟化，所以在這個時候修剪，可以減少受損、破裂的情形。

▲護甲小知識。（圖／翻攝自翻攝自unsplash.com、pinterest.com）

▲洗完澡後就是最棒的修甲時機。（圖／翻攝自翻攝自pinterest.com）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

美甲, 指甲, 保養, 修整, 修剪, 剪指甲
fashion.net

熱門文章

巴黎／許瑋甯辣壓Jennie　巨星用掌聲送卡爾最後一程

巴黎／卡爾香奈兒告別作很感傷　模特兒雪中謝幕忍不住哭了

「好感度女神」綾瀨遙來了！公開最愛台灣美食：一次吃13個

巴黎時裝周／楊丞琳戴13萬耳環裝酷　踩場GIVENCHY

懂・時尚／FENDI紅了22年的Baguette包　陳奕迅竟設計過

SIHH 2019／羅杰杜彼全球唯一「超跑腕錶」　開展當天就完售

巴黎時裝周／CELINE打開70年代法國女衣櫥

看了秒戀愛！韓妞必備「鮮榨玫瑰唇」，膚色立刻亮一號

「害羞小熊維尼」只在台灣有　迪士尼櫻花季限定店滿滿少女心

機場轉盤每次都等超久！換吸睛「剛果印花箱」立馬認出來

ET Fashion

推薦閱讀

感情中最呆萌的星座情人TOP3　遇到真愛就會立馬當機

比「我愛你」更重要！　治療師公開幸福伴侶最常講的10句話

佐佐木希激推「茶碗蒸」減重　營養師：一天一餐代替澱粉效果好

巴黎／34歲許瑋甯辣壓23歲Jennie　巨星用掌聲送卡爾最後一程 少時Tiffany自信露酥胸美腿　「不要說我漂亮，要說我帥」 這「3類食物」別碰！穆熙妍管住嘴，年後成功甩肉2kg 腰圍居然比頭圍小！BLACKPINK Rose的19吋螞蟻腰這樣來 工具人最多的星座女Top 5！雙魚要有人陪、射手容易讓對方會錯意 老公如願辦「夢想生日趴」！　Melody公開秘訣：要靠閨蜜幫忙 全球最大星巴克旗艦店在東京！　4層樓高2100朵銅製櫻花樹快朝聖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面