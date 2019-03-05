超夢幻「害羞小熊維尼」只在台灣有　迪士尼櫻花季限定店滿滿少女心

▲新光三越迪士尼櫻花季限定店。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

迪士尼控注意囉！趁著春天新光三越南西三館進駐「迪士尼櫻花季限定店」，精選超過百種具有粉紅與療癒元素的品牌商品，其中還包括台灣獨賣的米奇、米妮、小熊維尼與小豬絨毛玩偶限量首賣，除了抹上淡淡粉色腮紅，還有其他櫻花元素，喚起你的少女心。

▲台灣獨賣的櫻花版限定公仔。



3月是最能體現春天的季節，也正是氣候回暖，櫻花盛開的時候，女性購物客比例達8成的南西商圈，主要百貨之一的新光三越南西店也換上粉色新裝，不但佈置巨型櫻花樹與櫻花大道之外，還請來迪士尼進駐「櫻花季限定店」，要給過路客滿滿的粉紅風。

▲採用粉色的櫻花元素為主打，激起你的少女心。

「迪士尼櫻花季限定店」設有夢幻的櫻花打卡牆，粉色樹下還有翹翹板佈置，讓民眾能在櫻花場景中拍照留念，另有百項以上的春季選物，包括藍牙喇叭、USB造型隨身碟、手機殼等熱門3C類商品，還有居家類如包包、公仔、拼圖等也都很受歡迎。

▲還有台灣首賣的品項，包括3C產品都有，耳機收納袋好可愛啊。

此外還有台灣獨賣的限定版絨毛娃娃，包括小熊維尼與小豬，都在臉部點上櫻花色腮紅，看起來帶點害羞更可愛了，小豬公仔手上還拿著櫻花，超有季節感，據說有民眾一次就訂20隻，而米奇與米妮在耳朵上也繡上櫻花圖案，為這粉嫩季節更添夢幻情調。

▲光看就很療癒喔。

台灣限定版絨毛娃娃單只售價899元，3／15起陸續開賣，目前開放預購，每日各限量15至20隻，消費者預購後會郵寄到府，即起至3／31止在限定店拍照區拍照打卡，可獲限量櫻花季限定明信片。