《庫洛魔法使》ＸSPAO限定聯名解開錢包封印　小櫻校服必須整套收

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《庫洛魔法使》在許多人心中絕對是經典中的經典，自《庫洛魔法使 透明卡篇》播出後又再度被熱烈討論，即使已經時隔一年，但人氣依舊不減。這次與南韓SPAO攜手合作，推出「Cherry Blossom」主題系列，準備要來解開各位荷包的封印啦～

▲《庫洛魔法使》與南韓SPAO攜手合作。（圖／翻攝自IG@spao_kr）

這次SPAO居然神還原出小櫻的校服，從水手服造型毛衣到百褶裙、貝雷帽，全部都幫大家準備好了，怎麼可以不整套收啦。

（圖一）水手服造型毛衣 南韓售價為39,900（約NT$1,095）、貝雷帽 南韓售價為25,900 （約NT$710）

（圖二）襯衫 南韓售價為39,900（約NT$1,095）、百褶裙 南韓售價為39,900（約NT$1,095）

（圖三）開襟毛衣外套 南韓售價為49,900 （約NT$1,370）

▲庫洛迷必收整套，穿上後跟小櫻有99%像。（圖／翻攝自IG@spao_kr、庫洛魔法使）

另外還有推出這幾款有滿滿《庫洛魔法使》元素的上衣，像是T-Shirt、長袖T以及帽T，不論在胸前、袖子還是背面，都能看到魔杖還有小可（可魯貝洛斯）以及法陣等圖案喔，身為粉絲怎麼能不敗一波。

（圖一、二）南韓售價為25,900 （約NT$710）

（圖三）南韓售價為29,900 （約NT$820）

（圖四）南韓售價為25,900 （約NT$710）

（圖五）南韓售價為39,900（約NT$1,095）

▲滿滿的庫洛魔法使元素圖案，身為粉絲怎麼可以不收啦～（圖／翻攝自IG@spao_kr）

趕快穿上這款睡衣與閨蜜們來場睡衣派對吧，相信姊妹們看到一定會羨慕死你～而且仔細一看，還能看到小可偷偷躲在口袋裡喔，整個被融化。

▲《庫洛魔法使》兩件式睡衣 南韓售價為39,900（約NT$1,095）。（圖／翻攝自IG@spao_kr）

庫洛迷們注意！《庫洛魔法使》ＸSPAO將會搶先在3月6日網路商城搶先開跑，3月8日才會在南韓門市販售，粉絲們可不要錯過喔。

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