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OnTheList永續時尚快閃特賣3／7登台　JIMMY CHOO美鞋二折起超好買

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▲▼OnTheList創辦人訪問。（圖／記者湯興漢攝）

▲Delphine（左）與Diego創辦OnTheList，至今已舉辦超過250場快閃特賣。（圖／記者湯興漢攝）

時尚中心 / 台北報導

服飾要做到永續並不容易，潮流更迭、一季換過一季，商品卻不可能銷售一空，留下來的該如何處理？由法籍夫婦Delphine與Diego創辦的OnTheList因此尋覓出新模式，專為品牌舉辦快閃特賣，挽救庫存遭銷毀的命運，從香港開始，現在來到台灣，首波與JIMMY CHOO合作，用2折起的價格讓人難以抵抗，Diego說：「上班族甚至可以先購物再去上班，因為場地寬敞、工作人員充足，可以有效率的購物。」

Diego Dultzin Lacoste曾在精品工作，Delphine Lefay則曾在法國休閒鞋品牌上班，一個高端，一個接地氣，Diego說：「後來我們就在想，要如何將這兩件事結合，也就是OnTheList在做的事。」

▲▼OnTheList創辦人訪問。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼OnTheList創辦人訪問。（圖／記者湯興漢攝）

▲Delphine與Diego表示，每次在路上看到有人提OnTheList購物袋，就覺得很開心。（圖／記者湯興漢攝）

2016年OnTheList在香港成立、2018年進軍新加坡，印象最深刻的特賣是Dr. Martens，夫妻倆笑說：「那時是暑假，天氣很熱，我們沒想到有那麼多人想買靴子，排隊的人佔據人行道，我們措手不及，緊急找了所有朋友來幫忙，才讓一切順利。」這種慌亂狀況已經不會再發生，因為OnTheList已經舉辦超過250場活動，堪稱經驗老道，能讓消費者舒適地以低價買到精品，從挑選、試穿到結帳甚至20分鐘就能搞定。

▲OnTheList Jimmy Choo。（圖／品牌提供）

▲JIMMY CHOO後跟繫帶高跟鞋原價26,800元，3折價8,040元、亮片高跟鞋原價32,800元，2折後6,560元。（圖／品牌提供，以下同）

OnTheList永續時尚快閃特賣3／7登台　JIMMY CHOO美鞋二折起超好買（圖／品牌提供）

▲JIMMY CHOO羽毛亮片高跟鞋原價60,800元，3折價18,240元、MARSHALL FLAT長靴原價66,800元，2折價13,360元。

OnTheList採會員制，但不需費用，只要上網登記註冊就能加入，即時收到活動訊息，在香港幾乎每周都有1至2場，地點則是上班族熙來攘往的熱鬧區域中環，Diego解釋：「我們會選在辦公大樓內，而且一早8點就開始，方便上班族去逛，周末很多人會安排節目，或者要陪家人、照顧小孩，因此我們的快閃特賣大多在周間舉辦，頂多到周六。」

▲OnTheList Jimmy Choo。（圖／品牌提供）

▲毛球高跟踝靴46,800元，3折價14,040元、印花高跟鞋原價32,800元，2折價6,560元。

▲OnTheList Jimmy Choo。（圖／品牌提供）
▲流蘇包原價40,800元，3折價12,240元。

在台灣的首場快閃特賣為3月7日至9日的JIMMY CHOO，活動期間更與知名音樂平台OOC合作，帶來舒適又悅耳的逛街感受，3月25日再由UGG接棒，MOSCHINO、Blumarine及LeSportsac也將輪番登場，Diego說：「我們希望創造的是OnTheList、品牌、顧客3贏，商品不用被銷毀、減少庫存壓力，消費者可以用好的折扣買到喜歡的精品。」

問及兩人會不會因為經常舉辦特賣，而血拼不斷，Delphine笑說：「這問題很有趣！」他們細數身上行頭，果然都來自OnTheList的活動，「我們不會每一場都買，但現在真的不會在其他地方購物了。」

▲OnTheList Jimmy Choo。（圖／品牌提供）

▲JIMMY CHOO綠色鉚釘高筒男鞋原價50,800元，2折價10,160元、藍色鉚釘休閒男鞋原價28,800元，3折價8,640元。

OnTheList Flash Sales - JIMMY CHOO

日期：2019年3月7號至3月9號
時間：8 AM – 8 PM
地點：國泰敦南信義大樓（台北市大安區敦化南路二段39號1樓）
入場登記：www.onthelist.tw
參加方法：註冊完畢將會收到一封帶有會員碼的確認email，憑電子會員碼即可入場購物

關鍵字：

JIMMY CHOO, OnTheList, 特賣, 快閃特賣
fashion.net

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