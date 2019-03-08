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小資族買錶新選擇！　MIT煙燻面盤好文青，IG輕鬆破百讚

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▲▼寶島鐘錶自創品牌STAR情境圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲這只百搭文青錶款，售價超親民！（圖／記者湯興漢攝）

時尚中心／台北報導

小資族們，想要來只質感好，又能百搭的錶款嗎？不需要從海外買回來，因為MIT就有好選擇！由擁有超過60年歷史的寶島鐘錶公司推薦的STAR時代錶絕對能滿足需求，簡約線條與煙燻面盤，就是正夯的文青風格，上傳IG肯定引起各界好友關注！

▲▼寶島鐘錶自創品牌STAR情境圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲簡約設計線條，隨時都能戴。（圖／記者湯興漢攝）

成立於1983年STAR時代錶，選用高品質機芯與零件，因通路規模優勢，有著低價位的優勢，一只錶約3,000元上下就能入手，即便價位親民，但仍對生產品質、售後服務有高度要求，並秉持做出「適合所有國民配戴的手錶」的初衷，成為許多小資族的平價好選擇。

平易近人的價格，配上細膩高品質，除了自己配戴，更是送禮好選擇！眼看白色情人節就要到來，不論是買給心愛的另一半，或是作為對錶配戴放閃，中性百搭的設計，能隨時想起送禮方的滿滿心意，為感情大加溫。

▲寶島鐘錶配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲煙燻錶盤設計，有如綻放太陽放射光芒。（圖／記者湯興漢攝）

旗下最受歡迎的，是有著煙燻錶盤設計的款式，在冷熱色調裡產生驚喜對比，錶盤上由內到外有如放射狀的光芒。搭配著不鏽鋼錶殼、藍寶石水晶鏡面與簡約的設計線條，不論出遊、上班都可配戴。而中性的36mm錶徑，更能另一半可以輪流戴。

▲寶島鐘錶配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲羅馬系列俐落大方。（圖／記者湯興漢攝）

另外一款羅馬系列則是用羅馬數字作為時標，素色面盤同樣是最受文青風喜愛的俐落大方風格，從白色面盤到黑色、藍色貫穿錶面與錶帶的款式，還有黑色面盤與紅色錶帶的撞色設計，都適合學生、社會人士在各種場合配戴。

▲▼寶島鐘錶自創品牌STAR情境圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲憑全家小白單可享優惠加購STAR時代錶，煙燻款2580元（市價3280元）／羅馬款2380元（市價2980元）。（圖／記者湯興漢攝）

目前寶島鐘錶將與全家便利超商合作，會員可以由全家APP集千點，兌換小白單至全省寶島鐘錶門市，享有300元保養抵用券或是以2380／2580元加購STAR時代錶，想換錶的小資族實在不容錯過。

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關鍵字：

寶島鐘錶, Star, 小資族, IG
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