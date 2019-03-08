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絕對實穿！日本男生用「Uniqlo U」3人氣單品打造好感穿搭

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穿搭。（圖／WEAR）

每年皆備受矚目的 Uniqlo U 系列，最新的春夏單品也以繽紛的色系作為主軸，推出許多好看的活潑新色，讓人看了忍不住想要透過撞色的形式搭配一番，以此呼應即將到來的春夏氣息。想入手此系列但又不知從何下手搭配嗎？FACY 此番便整理了三大重點單品的穿搭示範，讓我們看看日本男士是如何搭配運用的吧！

棕色寬版打褶卡其褲

穿搭。（圖／WEAR）

這款褲型屬於上寬下窄，材質選用了斜紋布料，並在腰間做出打摺設計，可以使褲型更加地挺、好看，相當具實搭性，各風格的單品皆可與其一同搭配運用。

穿搭。（圖／WEAR）

在顏色的選擇上則可以嘗試看看今年新推出的紅棕色系，上身可以採米色系帽Ｔ，外層配上深色的短版羽絨外套使整體明度壓下來一點，在最裡層建議搭上一件比帽Ｔ稍長的打底衣可以增加造型層次感。配件的選用上，讓褲管調整至可以些微看到襪子的長度，再配上黑色皮鞋或休閒鞋，添入一些沈穩感。

淺色牛仔外套

穿搭。（圖／WEAR）

這次 U 系列亦推出了短版的牛仔外套，其中淺色丹寧是很值得一試的春夏新色。在穿搭上為了避免乏味、單調，可以在牛仔外套外再罩上一件深色格紋大衣，沒有格紋大衣的話也可選用軍裝大衣，內層則推薦搭配同色系或是撞色系的單色高領針織衫。在下身選擇方面，以寬版褲搭配黑色皮鞋，是最能營造日系氛圍的兩項單品。

藍綠色休閒衛衣

穿搭。（圖／WEAR）
低調但獨到的藍綠色是 2019 年 U系列中相當令人矚目的顏色之一，穿著深藍綠色的單品很容易帶出知性和成熟的味道。在衛衣裡面可以搭配白色或淺藍色系襯衫打底，長度方面最好是可以比衛衣稍長，露出些許襯衫下擺製造層次感。下半身搭配繭型寬版牛仔褲增添日系街頭氛圍。鞋子則能以基本的「白襪 X 皮鞋」，並且褲管可稍微褶起，露出些許白襪最能展現日式雅痞紳士氛圍。

Photo : UNIQLO , WEAR

Text : 珍妮

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關鍵字：

UNIQLO U 穿搭, 日系穿搭
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