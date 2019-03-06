巴黎時裝周／愛馬仕Constance腰包發威　必搶名單就是它

▲愛馬仕2019秋冬系列，在巴黎時裝周發表。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

HERMES（愛馬仕）總是散發著一股獨特的沉靜優雅氣質，剛在巴黎時裝周發表的2019秋冬系列依然，但難得地讓女人換上超短熱褲，同時把經典的Constance變成迷你小腰包，下一個放在清單上的夢幻逸品，毫無疑問就是它了。

▲Constance腰包絕對是大熱單品。（圖／品牌提供，以下同）

「她潛入黑夜，傍晚的霞光在天空中映照出絢麗星宿。」愛馬仕如是形容著，開場第一套皮革裙裝上裝飾著鉚釘，乍看彷彿黑夜星空，皮革與馬術是愛馬仕的精神，五分褲與長靴、鉛筆裙上的韁繩皮革，還有帽徽與馬頭飾細節、Couvertures et tenues de jour方巾用服裝演繹，都令人不忘經典且眼睛一亮。

▲馬術細節、皮革運用，都是愛馬仕的拿手好戲。

騎士夾克、連身衣，都帶著帥氣，輪廓寬鬆的大衣與羽絨衣讓秋冬仍是滿滿氣質，不因保暖失了方寸。通常不太把妖嬈女人味外放的愛馬仕，這次加入了夠短的熱褲，搭配黑色絲襪與高跟鞋，性感的力量無懈可擊，服裝上的荷葉細節，也散發著柔情，再以長靴混入個性。

手袋永遠是愛馬仕的焦點，迷你的Constance腰包絕對獲得如雷掌聲，名媛們開搶、開箱的畫面，已經同步在腦中浮現了。背包的長背帶用手一把拽著、大型托特抱在手中，說明了空有愛馬仕可不見得有態度，怎麼拿、怎麼用，才是分出高下的關鍵。

▲包包拿得輕鬆隨興，才是高招。

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