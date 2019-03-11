以「深棕色」為造型重點　大地色穿搭先掌握漸層式概念

大地色系是不分季節，一整年都通用的穿搭色彩。春夏適合以淺色調的駝色、奶茶色展演輕薄的涼爽造型；而經常面臨冷暖交錯，需要禦寒的的秋冬兩季就適合利用深色調的咖啡色、紅棕色來營造出溫暖的衣著氣息。

最簡單卻能最有聚焦效果的穿搭莫過於以大地色 one-tone 的方式呈現。雖然配合冬日的蕭瑟景致，深色的棕色調是相當適合的大地色人選，但若是採用太多深色單品反而會讓整體少了份精神感。想在冬天表現出俐落而溫柔的大地色衣裝，建議選擇以漸層的組合，並利用一個深咖啡色單品表現造型的重點印象。

深棕色上身

#Look 1

深棕色置於上身可以營造出成熟的服裝氛圍，扎實而穩重的色彩強調出女性的溫潤美感。選擇稍淺的卡其色長褲做搭配，和諧的色彩展現的是簡約卻不簡單的衣著風貌。

#Look 2

太頻繁被著用的大地色系穿搭如何該表現出個人特色？只要謹記頭尾色彩呼應的穿搭概念就沒問題了。分別在上衣及鞋款選擇類似色彩，明顯的色階感就是讓造型過目難忘的重點。

深棕色下身

#Look 1

想展演低調個性，深棕色的單品就放在下身的位置吧。深色的裙裝為衣著詮釋出典雅的印象感，只要變換上身的色彩就能有不同的穿搭效果。

#Look 2

不擅長裙裝打扮的話，就選擇深棕色的長褲來完成漸層的大地色造型。利用上下身有別的大地色彩，營造溫柔而可愛的衣著組合。

深棕色外套

#Look 1

冬日的簡約打扮就利用深棕色的大衣來點出整體的造型重點。配件也都選擇以大地色的單品一同單品，協調的用色為衣著帶來溫柔婉約的好感印象。

深棕色上下著

#Look 1

雖然上衣與褲裝都是深色系的咖啡色，但只要用一件淺大地色的外套，內重外輕的色彩組合也可以創造出衣著的清爽感受。

Photo : WEAR

更多日本流行文章請上 FACY

總讓人愛不釋手的牛仔外套這樣搭！輕鬆賦予造型俏麗活潑的衣著印象

一件就完整呼應春日季節感！「碎花長裙」的清新造型誰都能輕鬆上手

春天印象就交給「針織外套」！大地色到粉嫩色彩一次網羅的穿搭指南