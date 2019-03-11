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3款換新包裝的「國民美妝」　ZA卸妝蜜復刻限定版200元有找

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SUISAI酵素潔膚粉告白版，0.4g*32，NT$750

SUISAI酵素潔膚粉人氣紅到一年可以賣出一億顆，繼之前的Tsum Tsum之後。這次要推出限量的「告白」設計款包裝，有著可愛的粉紅愛心以及I Love You字樣，看起來超可愛。 

SUISAI酵素潔膚粉添加2種酵素及胺基酸系洗淨成分，清潔力優異，加上小包裝設計好攜帶，一直擁有極高好評。這次的設計一共有40款，其中16款更從IG上「#suisai」日本讀者投稿中選出來的，文字與圖示都可自由排列組合。 

艾杜紗零油光無瑕美肌控油液，史努比限定版7ml，NT$420（百貨、屈臣氏、康是美、寶雅販售）

不管妝前或妝後，只要塗抹在泛油光的位置，就可以讓油光瞬間消失，重現清爽肌膚，因此被譽為女孩出油救星的艾杜紗零油光無瑕美肌控油液，3月找來史努比推出限定包裝。不僅有療癒藍色系包裝，拿著畫筆的SNOOPY圖案更呼應產品本身的筆刷設計。

Za卸粧蜜限定版，卸粧蜜限定版100ml，NT$120／卸粧蜜經典限定組100ml*2，NT$178

1997與Za一起誕生「卸粧蜜」，擁有特殊凝膠質地，推勻於臉上後遇水便會轉化成泡沫狀，快速卸除彩粧與髒汙，用起來不黏不膩已經長賣熱銷20年，今年推出復刻限定版包裝，採用品牌經典黃與綠，加上幾何線條，看起來更清爽、更文青。

同步還推出限量發售的兩入｢Za卸粧蜜經典限定組｣，價錢更超值。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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