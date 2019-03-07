巴黎時裝周／LV格紋包變色好可愛　把龐畢度中心搬進羅浮宮

▲LV在羅浮宮內搭建出龐畢度藝術中心，外露的管線正是特色。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

2019秋冬巴黎時裝周進入尾聲，LOUIS VUITTON（LV，路易威登）壓軸上陣，女裝創意總監Nicolas Ghesquière在羅浮宮裡變出龐畢度中心，像是過往與現代的奇妙相遇，火花就是57套引人入勝的新裝，放大的Damier棋盤格、荷葉與碎花，模特兒戴上瓜皮帽般的皮革帽子、顏色樣式都多變的包款，新與舊、創意與經典，不斷地激盪碰撞。

▲荷葉、拼接，都是秋冬服裝重要元素。

Nicolas的作品向來喜愛結合與建築、文化，2019秋冬秀場用紅、藍、黃、綠管子搭建而成，呈現龐畢度中心的樣貌，服裝顏色也比過往更為鮮明，以不同色塊或圖案的拼接搭配，讓任何不可能的元素都組合在一起，卻毫不違和，黑黃格紋配豹紋、碎花加上格子，Nicolas Ghesquière似是更放手，搏出新的輪廓與姿態。

▲LV秋冬系列相當有力道。

龐畢度藝術中心的建築形象鮮明，每種外露的管子各有功能，LV以綠色代表水、藍色代表空氣、黃色代表電力、紅色代表人類來詮釋，除了運用這些顏色，也能從服裝上的幾何圖案看出建築的美學。

▲幾何色塊呼應著龐畢度中心的管線顏色。

包款更是精彩非凡，Damier用全然不同的方式呈現，蓬蓬的小格子十分有趣，或者在包面上用鮮明對比的皮革飾帶妝點，充滿特色。Monogram當然不缺席，新款提包、半圓形的小型馬鞍包，拿在手上都是焦點，一雙雙厚底平底鞋佔據2019秋冬，或是換雙尖頭短靴，踩出自信態度。

▲包款變化多端，平底鞋仍是LV主力。

包括艾瑪史東（Emma Stone）、超模Karlie Kloss、艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）、克蘿伊摩蕾茲（Chloe Grace Moretz）等人都是嘉賓，大陸女星鍾楚曦也受邀看秀，感受羅浮宮、龐畢度中心、空間與文化交織的魅力。

▲艾瑪史東（上起）、超模Karlie Kloss、艾莉西亞薇坎德、克蘿伊摩蕾茲、大陸女星鍾楚曦等人都受邀看秀。

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