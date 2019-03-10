fb ig video ETtoday search mobile

2.7坪「藝術品小屋」出售　開價114萬元喚醒環保魂

Elisa

雙魚座，時尚消費記者，不喜胡思亂逛的購物，喜歡對一個人也友善的咖啡店。

> >

▲建築師Anders Hermansen設計的丹麥小屋。（圖／翻攝Adam Schnack and Lars Gundersen官網）

▲建築師Anders Hermansen設計的丹麥極小屋。（圖／翻攝Adam Schnack and Lars Gundersen官網，以下同）

文／Elisa

近年來連美國都吹起「迷你小屋」風潮，愈來愈多人選擇丟掉沈重的房貸，以「負擔得起」的預算來添購住所，最近丹麥有個小屋正在出售，96平方公尺的大小，折合約2.7坪要價3.8萬美金，折合台幣約114萬元，主打是一間融入室外空間的「藝術品」，讓住宅元素的室外與室內更有一體性。

雖然是一個方寸之地，但其作品是丹麥建築師安德斯・赫曼森（Anders Hermansen），在2008年的作品，其發想概念就是「可移動的藝術品」，是一個能夠融入自然景觀的生活空間，大片玻璃將景觀帶入室內，而陳舊的木材跟鋼鐵也有源於自然的意味。

▲建築師Anders Hermansen設計的丹麥小屋。（圖／翻攝Adam Schnack and Lars Gundersen官網）

▲封閉起來極小，打開大門就變成極大空間。

其空間就是一個「房間」而非「家」，它沒有廚房與浴廁設備，木板的地面即是睡覺用的床，此外還有一個桌子與儲存空間，關起來時確實相當狹小，而打開那扇厚重的門後，則會獲得一個寬廣的世界。

▲建築師Anders Hermansen設計的丹麥小屋。（圖／翻攝Adam Schnack and Lars Gundersen官網）

▲內部空間非常簡單。

這樣的設計，或許有些人對於「藝術品」的定義可能很難接受，在都市裡許多人都僅生活在「室內」這小小空間，建築物與戶外無法連結，也造就了其內的人對於環境的漠不關心，這棟小房屋體現室內與戶外是一體的，今後人們生活的空間只會越變越小，營造並關心周邊的環境與自然生態，才能成就日後真正的居住空間自由。

關鍵字：

居住, 環境, 環保, 生態, 居住覺醒
fashion.net

熱門文章

巴黎／許瑋甯辣壓Jennie　巨星用掌聲送卡爾最後一程

巴黎／卡爾香奈兒告別作很感傷　模特兒雪中謝幕忍不住哭了

「好感度女神」綾瀨遙來了！公開最愛台灣美食：一次吃13個

巴黎時裝周／楊丞琳戴13萬耳環裝酷　踩場GIVENCHY

懂・時尚／FENDI紅了22年的Baguette包　陳奕迅竟設計過

SIHH 2019／羅杰杜彼全球唯一「超跑腕錶」　開展當天就完售

巴黎時裝周／CELINE打開70年代法國女衣櫥

看了秒戀愛！韓妞必備「鮮榨玫瑰唇」，膚色立刻亮一號

「害羞小熊維尼」只在台灣有　迪士尼櫻花季限定店滿滿少女心

機場轉盤每次都等超久！換吸睛「剛果印花箱」立馬認出來

ET Fashion

推薦閱讀

周二出生「注定變萬人迷」　生日是星期幾，透露你的感情風格

會賴床的人其實超細心　從每天起床習慣就能看出性格

長大後發現朋友愈來愈少　可能是你有4個壞習慣

日本推特瘋傳「16色性格測驗」　珊瑚色愛家、黃色看人眼光很準 奧斯塔羅12星座一周運勢0311-0317　雙魚桃花降臨、天秤花錢消災 「生活沒必要討好每一個人」　有討厭你的人，才證明你不軟弱 《天空之城》媽媽團全是美魔女！私下顏值簡直美到逆天 不經意托腮顯露真實性格　看穿對方心思用這招 LIFE・經典／日建築師藤本壯介的「白樹」　在南法開枝散葉 15歲Yuna申俞娜美貌太逆天！JYP四大女團忙內都是女神等級

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面