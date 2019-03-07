昆凌戴2千萬CHAUMET珠寶　意外洩周董少女心

記者陳雅韻／高雄報導

法國珠寶品牌CHAUMET高雄漢神百貨專門店今正式開幕，品牌之友昆凌特別回到生長地高雄力挺，她佩戴總價約2000萬元的Insolence系列冠冕與珠寶亮相，最愛指間的蝴蝶結造型戒指，因為有一種很少女的感覺，但她意外洩露其實家中最有少女心的是老公周杰倫（周董），曾為女兒買過粉紅城堡作為交換禮物。

▲昆凌佩戴總價約2000萬元的Insolence系列冠冕與珠寶亮相。（圖／品牌提供，以下同）

喜歡指間的鑽戒，昆凌不會向老公暗示討禮物，她霸氣說：「我直接跟CHAUMET訂比較快！」兩人結婚4年感情甜蜜，不在乎對方送的禮物大小，而是沉浸送禮的浪漫氛圍，例如兩人去夏威夷旅行，就訂了刻對方姓名的皮手環作為信物。

▲昆凌最喜歡 Insolence 18K白金和18K玫瑰金戒指。

重回曾經生活的高雄，昆凌對美食熟門熟路，透露卸下高級珠寶「下班」，就要直奔瑞豐夜市買QQ蛋解饞，打算在高鐵上嗑完，「老公沒得吃」。

▲男士也可戴的寬版Liens Évidence 18K白金手環未定價。

話雖如此，她仍是藉機欣賞CHAUMET同步發表經典之作Liens Évidence的新品，為周董瞧瞧新鮮貨。新款保留招牌的Love Link連結設計，推出較為陽剛有個性的18K白金、18K玫瑰金寬版手環，可輕易與既有的窄版或鑲鑽的手環疊戴出時髦味道，亦適合男性佩戴，展現個人品味。

▲Liens Évidence 18K玫瑰金戒160,000元。

鮮明的色彩也出現在Liens Évidence系列，手環與戒指新增在環圈或是連結處以紅色、湛藍或綠色陶漆裝飾的款式，風格更加活潑年輕。

▲Liens Évidence 18K玫瑰金戒紅色陶漆款61,200元。