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《天空之城》媽媽團全是美魔女！私下顏值簡直美到逆天

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2018年底最夯韓劇《SKY castle天空之城》創韓有線電視收視率之新高，打趴孔劉主演的《鬼怪》所保持的收視紀錄，由廉晶雅、金瑞亨、李泰蘭、吳娜拉、尹世雅等優雅端莊的實力派女星齊聚飆戲，網友更直指該劇為2019必追的神劇之一。

隨著劇結束殺青，主要演員們廉晶雅、金瑞亨、李泰蘭、吳娜拉、尹世雅並沒有因為戲的結束而感情散，戲裡鬥得誇張，戲外感情可是超好，最近她們還一起前往普吉島度假，5人出發前的合影簡直美到逆天，皮膚看起來透亮無瑕疵，讓人無法置信她們都超過40歲，而私底下的她們到底都怎麼保養的呢？以及在這部戲之前，她們的背景又是啥呢？一起來看我們的整理。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

廉晶雅

今年已經47歲的廉晶雅，不管從顏值還是身材上都完全看不出來。廉晶雅作為韓國小姐出身，憑借出眾長相，曾經拿下了1991年韓國小姐季軍，隨後正式進入演藝圈。因為曾經是韓國小姐的身分，廉晶雅一直以來都保持著運動的習慣，和正常的作息，而她在《SKY castle天空之城》裡的嚴母形象，為女兒學業而不惜一切代價的形象深植人心，成為近期南韓補習班或瞄準學生家長的廣告也紛紛起用她來代言。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

李泰蘭

43歲的李泰蘭皮膚保養之好，在內地也頗有知名度，最近還獲得保養品公司捧著七位數人民幣代言費找上門！不過問及保養秘笈，她坦言自己沒有保養得很好，不過，她長期的心得是多喝水，女人青春的秘訣一定要保持充分的水分。睡前一定會敷保溼面膜，為了讓皮膚狀態更好。工作的時候水杯不離手，也會吃水果攝取多種維他命。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

尹世雅

飾演雙胞胎的媽媽的尹世雅可以說是本劇最讓人圈粉的角色。這個角色充滿性格魅力，不僅料理手藝出色、舉止談吐有氣質、敢於對抗丈夫的權威，而且是國會議員的千金、博士高材生。41歲的她對於保養，非常注重深層清潔，化妝後的清潔都會非常小心徹底的卸妝，保持毛孔暢通，讓護膚品可以吸收。另外，尹世雅非常喜歡吃含有豐富膠原蛋白的豬皮、豬腸等食品。為保持完美身材，尹世雅平時就熱衷於皮拉提斯運動，也早已養成「胸式呼吸」的習慣。時時利用腹部的力量呼吸，站立時也警惕自己要挺直腰桿、全身用力，自我管理做得超級徹底，除了運動之外，尹世雅平時在飲食也會藉由『低鹽食譜』來控制身材。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

吳娜拉

42歲的吳娜拉原本是音樂劇演員，總是在韓劇裡飾演不同於年紀，活潑可愛的角色。而現實中的她，內心也和戲裡一樣年輕可愛，有個交往20多年仍未正式結婚的男友，被問到不結婚的原因她只說「純粹是因為太忙了沒時間啦」，和《SKY castle天空之城》裡真性情的角色一樣。40多歲仍然維持著可愛漂亮的童顏，吳娜拉的年輕秘訣沒有別的，就是「始終熱愛自己的生活、且時時保持緊張感」這點而已。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

金瑞亨

今年46歲，她的氣場碾壓一眾，不僅僅只是因為這部戲，早在2017年參加坎城影展時，金瑞亨因為出演的影片《惡女》而獲邀參加了第70屆坎城影展，她以一頭利落短發亮相，並露出傲人腹肌，可見她的保養著重在運動。這不是金瑞亨第一次爆紅，之前在《妻子的誘惑》中飾演最強小三申艾莉聲名大噪，被視為壞女人的代表。雖然這次在扮演金珠英的過程中很痛苦，但韓國也出現“金瑞亨第二個全盛期”的說法，她自己則是這樣看待的，「我不認為這是我的第二個全盛期，我曾經通過《妻子的誘惑》爆紅過了，雖然《SKY CASTLE》很成功，但我只是和對待其他作品一樣、用心去演出而已，只是剛好是《SKY CASTLE》讓更多人看見了我。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：NC

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, SKY castle天空之城, 廉晶雅, 金瑞亨, 李泰蘭, 吳娜拉, 尹世雅
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