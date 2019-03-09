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整個米蘭都是高俊熙的伸展台！怎麼穿秋冬的FENDI就看女神示範

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韓國女星高俊熙招牌的短髮與時尚感一直是女孩們模仿的時尚指標，這次高俊熙受邀到米蘭看秀，從機場穿搭到秀上的造型，穿上一系列FENDI的服裝與包款，展現了休閒、帥氣與都會的各種樣貌，根本可以直接當做穿搭的範本，高俊熙自己也在IG Po上在米蘭的造型，怎麼穿秋冬的FENDI就看女神示範！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這次高俊熙在私服穿搭中展現多種FENDI的穿著，在飯店外的這組街拍，性感又帶有都會感的平口上衣搭配緊身單寧褲展現好身材，隨興手拎FNEDI PEEKABOO X-LITE，更顯得率性，而短版連帽則是FENDI Mania早春款，手提PEEKABOO DEFENDER包，運動休閒感中，高俊熙搭配高跟踝靴以及露腰，降低過於休閒的氣氛，增添些許女人味，另一套高俊熙展現了熟悉的帥氣感，以FF Logo外套搭配全黑色系與黑色細跟高跟鞋，意想不到地加入麂皮迷你相機袋，為稍嫌正式感的造型中增添點趣味。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

在休閒的私服中，高俊熙穿上了休閒的FENDI Mania T-Shirt配上最愛的西裝外套，並簡單搭配老爹鞋，繫上腰包，一舉繫出腰線也打造出時髦潮流感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

高挑的高俊熙很喜愛穿長版大衣，出席FENDI 2019春夏秀場時，一席FF Logo風衣搭配中長靴，微濕髮的造型展現了時尚風範，機場時高俊熙著FENDI FW18灰色格紋長外套，手拿Peekaboo Xlite以及搶眼的FF logo耳環，簡單又俐落的風格完全是高俊熙的感覺，在米蘭期間，高俊熙也選擇FENDI灰色西裝外套搭配簡單的黑色上衣與牛仔褲，不需要過多的裝飾或帽子，就顯得率性時髦。

※編輯：Sandy

（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

2019春夏米蘭時裝週, FENDI, 高俊熙
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