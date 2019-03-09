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Stussy春夏新品推限定T！以經典黑白香奈兒致敬老佛爺

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編輯／Duke

為了紀念時尚界的傳奇老佛爺（Karl Lagerfeld），美國西岸品牌Stussy以香奈兒（Chanel）於1980年代推出的美妝廣告為靈感，推出短袖的照片T-Shirt，並由Dover Street Market（DSM）發售限定的長袖T-Shirt，來悼念離開人世的老佛爺。

▲stussy。（圖／翻攝自IG@stussy、stussy官網、Hypebeast）

▲圖為1980年代的Chanel廣告，Stussy將其作為靈感。（圖／翻攝自Hypebeast）

Stussy推出的兩款T-Shirt皆為白色，並無其他配色，設計方面，以黑白人像呈現一位女Model手持化妝品，並用Stussy的「Double S」Logo取代Chanel的Logo，背後則是印有法文「Printemps-été 2019」，意思為「2019春夏系列」，而另外一件長袖T-Shirt，則使用較大的照片，並下面寫「 Stüssy Design corp.」，意思為Stussy設計股份有限公司，其中，也有「Printemps-été 2019」字樣，背後則為「Dover Street Market」，代表DSM限定。

▲stussy。（圖／翻攝自IG@stussy、stussy官網、Hypebeast）

▲將經典的Chanel Logo更換成Stussy的「Double S」。（圖／翻攝自IG@stussy）

▲stussy。（圖／翻攝自IG@stussy、stussy官網、Hypebeast）▲stussy。（圖／翻攝自IG@stussy、stussy官網、Hypebeast）

▲短袖T-Shirt的照片以黑白呈現。（圖／翻攝自Stussy官網）

▲stussy。（圖／翻攝自IG@stussy、stussy官網、Hypebeast）▲stussy。（圖／翻攝自IG@stussy、stussy官網、Hypebeast）

▲DSM限定版長袖T-Shirt。（圖／翻攝自IG@stussy）

這次的二款服飾，將於3／8於全台Stussy店點與線上商城發售。喜歡短袖的朋友們，可以前往各店點購買了，而長袖T-Shirt為DSM限定，目前台灣沒有DSM的店點，想購入長袖的朋友們，可以找代購買起來囉！

發售店點

台北店（台北市大安區敦化南路一段161巷69弄7號）

西門店（台北市萬華區峨眉街96號）

台中店（台中市西區美村路一段133巷2號）

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關鍵字：

Chanel, 老佛爺, Stussy, 香奈兒, KarlLagerfeld
fashion.net

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