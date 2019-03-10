庫洛魔法使 X OST聯名飾品好夢幻　用閨蜜手錶守護妳們的友情

▲庫洛魔法使ｘOST！就讓夢之杖手錶、小可耳環來守護妳～（圖／翻攝自m-ost.elandmall）

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《庫洛魔法使》是許多人的童年回憶，這次與南韓人氣首飾品牌OST合作，融入三代魔杖、櫻花與小可等元素，推出一系列超夢幻的飾品，絕對會讓庫洛迷們忍不住尖叫～

＃《庫洛魔法使》戒指

光是第一款要介紹的戒指就那麼美，想必後面一定很難熬，就算被剁手也甘願～庫洛迷們，買起來！

這兩款與一般的戒指不同，一般的戒指通常都是以鑲鑽或是將飾品固定，而這兩款則是以垂墜的方式呈現，讓封印之杖與夢之杖垂落在手指上，充滿仙氣。

▲《庫洛魔法使》戒指 南韓售價為19,900（約NT$545）。（圖／翻攝自m-ost.elandmall）

＃《庫洛魔法使》手鍊

這三款手鍊分別是封印之杖、月之杖以及夢之杖，每一款都超經典，想要成為小櫻的頭號粉絲，這三款當然要搜齊。而且與其他花俏的聯名款不同，這系列不僅承載了我們童年的回憶，整體的設計也非常唯美，戴出門不但可以增加亮點，氣質也跟著提升。

▲《庫洛魔法使》手鍊 南韓售價為19,900（約NT$545）。（圖／翻攝自m-ost.elandmall）

＃《庫洛魔法使》耳環

這兩款雖然風格不像前面一樣唯美，不過絕對也是庫洛迷們必須收藏的款式，分別是小可（可魯貝洛斯）與斯比（斯比奈魯太陽）的造型耳環，把他們帶在耳朵上，就好像真的有他們守護著呢。

▲《庫洛魔法使》耳環 南韓售價為25,900（約NT$710）。（圖／翻攝自m-ost.elandmall）

＃《庫洛魔法使》手錶

最後還有這６款非常精美的手錶，每一款都有著不同的細節，像是將夢之杖設計成指針，以及浪漫的漸層錶盤與櫻花花瓣等，不會因為是與動漫聯名而顯的孩子氣，讓每位女孩都能在生活中增添一點童心～

▲《庫洛魔法使》手錶 南韓售價為29,900（約NT$820）。（圖／翻攝自m-ost.elandmall）

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