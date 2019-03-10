fb ig video ETtoday search mobile

庫洛魔法使 X OST聯名飾品好夢幻　用閨蜜手錶守護妳們的友情

> >

▲庫洛魔法使聯名。（圖／翻攝自m-ost.elandmall）

庫洛魔法使ｘOST！就讓夢之杖手錶、小可耳環來守護妳～（圖／翻攝自m-ost.elandmall）

編輯／Ping　圖／翻攝自m-ost.elandmall.com

《庫洛魔法使》是許多人的童年回憶，這次與南韓人氣首飾品牌OST合作，融入三代魔杖、櫻花與小可等元素，推出一系列超夢幻的飾品，絕對會讓庫洛迷們忍不住尖叫～

＃《庫洛魔法使》戒指

光是第一款要介紹的戒指就那麼美，想必後面一定很難熬，就算被剁手也甘願～庫洛迷們，買起來！

這兩款與一般的戒指不同，一般的戒指通常都是以鑲鑽或是將飾品固定，而這兩款則是以垂墜的方式呈現，讓封印之杖與夢之杖垂落在手指上，充滿仙氣。

▲庫洛魔法使聯名。（圖／翻攝自m-ost.elandmall）

▲庫洛魔法使聯名。（圖／翻攝自m-ost.elandmall）

▲《庫洛魔法使》戒指 南韓售價為19,900（約NT$545）。（圖／翻攝自m-ost.elandmall）

＃《庫洛魔法使》手鍊

這三款手鍊分別是封印之杖、月之杖以及夢之杖，每一款都超經典，想要成為小櫻的頭號粉絲，這三款當然要搜齊。而且與其他花俏的聯名款不同，這系列不僅承載了我們童年的回憶，整體的設計也非常唯美，戴出門不但可以增加亮點，氣質也跟著提升。

▲庫洛魔法使聯名。（圖／翻攝自m-ost.elandmall）

▲《庫洛魔法使》手鍊 南韓售價為19,900（約NT$545）。（圖／翻攝自m-ost.elandmall）

＃《庫洛魔法使》耳環

這兩款雖然風格不像前面一樣唯美，不過絕對也是庫洛迷們必須收藏的款式，分別是小可（可魯貝洛斯）與斯比（斯比奈魯太陽）的造型耳環，把他們帶在耳朵上，就好像真的有他們守護著呢。

▲庫洛魔法使聯名。（圖／翻攝自m-ost.elandmall）

▲《庫洛魔法使》耳環 南韓售價為25,900（約NT$710）。（圖／翻攝自m-ost.elandmall）

＃《庫洛魔法使》手錶

最後還有這６款非常精美的手錶，每一款都有著不同的細節，像是將夢之杖設計成指針，以及浪漫的漸層錶盤與櫻花花瓣等，不會因為是與動漫聯名而顯的孩子氣，讓每位女孩都能在生活中增添一點童心～

▲庫洛魔法使聯名。（圖／翻攝自m-ost.elandmall）

▲庫洛魔法使聯名。（圖／翻攝自m-ost.elandmall）

▲《庫洛魔法使》手錶 南韓售價為29,900（約NT$820）。（圖／翻攝自m-ost.elandmall）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

南韓, 動漫, 庫洛魔法使, OST, 飾品, 聯名, 夢之杖, 小可, 小櫻
fashion.net

熱門文章

巴黎／許瑋甯辣壓Jennie　巨星用掌聲送卡爾最後一程

巴黎／卡爾香奈兒告別作很感傷　模特兒雪中謝幕忍不住哭了

「好感度女神」綾瀨遙來了！公開最愛台灣美食：一次吃13個

巴黎時裝周／楊丞琳戴13萬耳環裝酷　踩場GIVENCHY

懂・時尚／FENDI紅了22年的Baguette包　陳奕迅竟設計過

SIHH 2019／羅杰杜彼全球唯一「超跑腕錶」　開展當天就完售

巴黎時裝周／CELINE打開70年代法國女衣櫥

看了秒戀愛！韓妞必備「鮮榨玫瑰唇」，膚色立刻亮一號

「害羞小熊維尼」只在台灣有　迪士尼櫻花季限定店滿滿少女心

機場轉盤每次都等超久！換吸睛「剛果印花箱」立馬認出來

ET Fashion

推薦閱讀

日本推特瘋傳「16色性格測驗」　珊瑚色愛家、黃色看人眼光很準

奧斯塔羅12星座一周運勢0311-0317　雙魚桃花降臨、天秤花錢消災

「生活沒必要討好每一個人」　有討厭你的人，才證明你不軟弱

《天空之城》媽媽團全是美魔女！私下顏值簡直美到逆天 不經意托腮顯露真實性格　看穿對方心思用這招 補充膠原蛋白不長肉　能讓你更年輕的5種低熱量食物 KAWS真的哭哭了　粉絲搶打卡的審計新村公仔竟是仿冒品 LIFE・經典／日建築師藤本壯介的「白樹」　在南法開枝散葉 最有效的安慰！「擁抱」有5大好處　趕走孤單還能預防心臟病 一個人跑步太無聊？6位「鮮肉帥哥」陪妳跑　巧克力腹肌太可口

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面