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全台最美藥局、綠意滿佈的日式庭院　台中7大網美景點讓你拍到手軟

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不論是自然景觀、藝術地標或是主題故事，不斷有新景點冒出的台中不容錯過！在這裡為大家蒐羅目前最熱門的台中打卡熱點，絕對要讓你拍到手軟、瘋狂打卡ing。

理和建設Zero Space孵空間

「孵空間」是理和建設回饋給當地民眾的一處多功能空間，除了展現建築內涵並作為客戶接待會館外，也不定期舉辦講座與展覽。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

重點是，孵空間非常好拍，質樸的清水模外牆和透出光線的懸臂式階梯，成了網美們的熱門打卡地，隨著時間推移而變化的光影，與在微風吹拂中緩緩波動的水池倒影，更為這裡大大加分，每一個角落都有不同的美感，相當好取景。

地址：台中市西屯區台灣大道三段308號
電話：（04）2706-9966
網址：http://leo-construction.com.tw/zerospace

筏子溪門戶迎賓水岸廊道

筏子溪經過整治後變得不一樣了，長約1.8公里的水岸廊道，可以在這裡散步、嬉戲，4公尺高的TAICHUNG立體文字巨大耀眼，背面設計成座椅，天氣好時坐著發呆、曬曬太陽也很舒服。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

很多網友刻意以藍天白雲搭配TAICHUNG的NG兩個字母，拍出專屬於自己的NG照，到了晚上立體文字還會有燈光變換，燈光秀讓整個景點變得浪漫，不管白天、晚上都超好拍，也成為造訪台中時的打卡地標之一。

地址：台中市南屯區筏子東街一段33-59號

台中軟體園區Dali Art藝術廣場

Dali Art藝術廣場是台中大里的新亮點，結合展覽館、演藝廳、表演廣場、商鋪和藝術家駐村的創意樂園，不僅為當地帶來豐富的藝術能量，也為大家提供了一個拍照新去處。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

園區內首先映入眼簾的是端坐在建築物上的藍色巨人，既像在沉思又像是在滑手機，一旁大樓牆上還吊掛著可愛的洗窗工人，還有隱藏版的玫瑰花海秘境和水晶光廊，更別提一堆拍都拍不完的戶外裝置藝術，快來這充滿玩心的國度報到吧！

地址：台中市大里區科技路1號
電話：（04）3707-5580
網址：https://www.daliartplaza.com.tw

分子藥局 Molecure Pharmacy

藥局怎麼可能會是IG景點？不要懷疑你的眼睛，分子藥局就是跟一般藥局不一樣，完全顛覆大家想像。內部空間的兩側牆面以鵝卵石砌成，綠色植栽點綴其間，超時尚的擺設令人驚嘆，從沒見過這麼美的藥局。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

金色絢麗的旋轉樓梯引領大家前往二樓，這裡不定期舉辦講座與活動，即使空間設計如此摩登，但分子藥局真的有在賣藥，也有保健品與美容小物，甚至還能喝上一杯手沖咖啡，結合健康與生活的風格選物店，期待大家來這裡大開眼界！

地址：台中市西屯區惠來路二段236-1號
電話：（04）2251-5065
FB：https://www.facebook.com/MolecureTAIWAN/

GATE．傑特曼紳士茶飲

位於一中商圈的GATE．傑特曼紳士茶飲，一開幕就迅速成為FB和IG熱點，不可否認以《哈利波特》和《金牌特務》雙主題的室內設計實在太好拍，完全擊中愛拍照的女孩們心房。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

一樓有如哈利波特小說內的場景，超大書櫃再加上可供換裝的斗篷與巫師帽，簡直像在呼喊著：歡迎光臨魔法世界！二樓則是金牌特務主題，炫目的武器櫃令人眼花撩亂，可以在這裡盡情玩耍拍照一下午，讓你同時穿梭在兩種氛圍中，實在太幸福了。

地址：台中市北區錦新街30-2號
電話：（04）2225-9527
FB：https://www.facebook.com/gatedrink/

中科落羽松

沿著西屯廣興宮對面的廣福路205巷走入，會發現一處新興的秘境打卡點—中科落羽松。面積雖然不算大，但落羽松種植得頗為密集，隨著季節更迭，落羽松的顏色會從綠黃逐漸轉換為橘紅交替，倒映在池水上的變色落羽松在陽光照射下，讓視野鋪天蓋地的無限延伸，彷彿被落羽松滿滿包圍著，十足夢幻！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

順著木棧道前行，一次可以拍到陸地與水面兩種版本的落羽松，簡直就像身處國外一樣美麗。
位置：台中市西屯區廣福路205巷內

又見一炊煙

位於台中新社的又見一炊煙雖已經營多年，但在IG上仍極具人氣，日式建築被一片綠意包圍，雅致氛圍極富禪意，還可以居高而下眺望台中風景，整體環境相當清幽。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

室內區由紅色座椅搭配榻榻米，戶外區的水池、柳樹與不時瀰漫的水霧，烘托日本宅院的靜謐情趣，相當有氣氛，也讓人忍不住想在這裡賴上一陣子，徹底放鬆身心。

地址：台中市新社區中興嶺街一段107號
電話：（04）2582-3568
FB：https://www.facebook.com/foodingsmoke/

※文字：麥凱琪 | 編輯：silvia | 圖片：李佳芳 (筏子溪門戶迎賓水岸廊道) | 來源：理和建設、又見一炊煙、熊仔愛七桃、Ya Zih (檸檬)、GATE．傑特曼紳士茶飲、台中軟體園區Dali Art藝術廣場、IG：luckyusername_landscape、分子藥局 Molecure Pharmacy |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

「 台北十大INSTAGRAM打卡景點 」，每一個都要去！
宜蘭神級景點「抹茶山」，絕景×美店×露營、三天兩夜玩耍全攻略

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

台中, 網美景點, IG打卡
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