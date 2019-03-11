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隋棠8個人生金句值得女孩筆記　「沒有100分的另一半，只有樂意包容的彼此」

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身為三個孩子的母親，又經營著自創服裝品牌SUITANGTANG，隋棠看似是人生勝利組，在事業、婚姻中擁有完美的平衡，但其實，更多時候她是靠著智慧去解決每一個人都會在感情、婚姻、養兒育女上所遇到的種種困難與難題。

她也不時會在社群臉書分享這些人生智慧，以下就幫大家整理好8句隋棠值得筆記的人生金句，不論是女人還是女孩都會看得心有戚戚焉。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

只要知道什麼是自己最該在意的追求，就算一天的1440分鐘裡只有1分鐘的快樂，也要選擇記住、放大、感謝那一分鐘，因為人生艱難的時刻很多，在胡同裡轉不出來時候更多，而這一分鐘就像是心靈的北極星，它會帶領我們找到幸福。

曾經有男粉絲寄信給隋棠，說太太在家抱怨「隋棠應該不是過這種生活吧！」於是隋棠在FB把自己平凡的一天細節全公布，就跟一般家庭婦女一樣，忙小孩、老公、忙到沒時間照顧自己、上了床立刻昏睡到隔天早上；帶孩子去餐廳，孩子不授控的瘋狂大哭，讓她超想逃離現場，這些都是那麼的不完美，「我不知道別人想像中的我的生活是如何，但上述已經省略許多細節描述的生活確是我大部分日復一日的日常。沒有華麗的燈光，但有比掌聲更令我心神嚮往的滿足感。沒錯，是滿足感。雖然剛剛描述的一切看起來都好像那麼的....不完美，但就如同有人追求的是漫天煙花燦爛，有人滿足於仙女棒的星星之火一樣！」隋棠說只要知道自己最在意的是什麼，將它放大、就能最終通往幸福。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

沒有一百分的另一半，只有樂意包容的彼此。

今年情人節隋棠在FB寫下這句話，感謝老公的包容，老公Tony則在下方開玩笑回應「但我是100分。」這句話相信很多夫妻、情侶讀起來都超有感，穩定的感情絕對需要包容和付出當基礎，才能長長久久走下去。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

人生本來就不可能完美，除了試著別忘記要好好照顧自己外，著眼於擁有的一切而不是沒有的，也格外重要。

電影「厭世媽咪日記」讓所有媽咪看得心驚，整部影片完整赤裸的呈現，一個女人被孩子和生活緊緊纏繞到身心都快不能呼吸的狀態，而隋棠在看完這部電影也寫下自己的感想，「每個我們，都曾因為愛孩子愛到再也想不起來自己的夢想，而感到迷失了方向般的焦慮，又或許，因感到生活枷鎖的沈重，而很想念那個年輕時自由自在、輕盈美麗的自己。更遑論不知道多久沒看場電影、不知道多久沒好好泡個熱水澡、不知道多久沒為自己買雙新鞋、不知道多久沒和另一半擁抱彼此、不知道多久沒有發自內心的笑容在臉上出現，還有，多久沒有認真的問自己：妳好不好。」

但隋棠也提到人生本來就不可能完美，就像電影中女主角對著想像的自己厭世地懷疑：「這樣的生活真的是我要的嗎？」的時候，其實都忘了，自己年輕時最大的夢想之一，就是擁有這般平凡、踏實的幸福日常。隋棠最終寫下：「就牽起孩子的手勇往直前吧！即使有回頭路，妳我根本也絲毫不會考慮，甚至不屑一顧的，不是嗎？」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

敢吃就要勇於付出代價

相信很多人都羨慕隋棠可以在生完三個小孩後，依然保持完美體態，但其實隋棠在運動上可毫不妥協，她曾在FB透露前一晚因為吃了麻辣串，所以隔天逼自己早上五點半起床，先去健身房健身一小時，再趕七點去化妝之後接著工作。平常她一周也一定會擠出三天運動，每次1.5小時，且持之以恆從來沒有鬆懈。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

我希望的是能成為孩子眼中那個「擁有為自己做選擇的自由，並熱愛自己選擇的女性」

女人步入婚姻，還是難免會遇到要做犧牲奉獻的全職媽媽，還是勇於追夢的職業婦女的兩難，隋棠是這麼鼓勵自己的，不管最後結果如何，她認為只要都成為孩子眼中"可以自己做選擇，並熱愛那個選擇的女性"就夠了。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

婚姻中真正危險的是，當彼此不再並肩作戰，而把矛頭指向對方，變成一場殊死戰，最後兩方皆輸。

雖然是獨立的個體，但在婚姻中，夫妻要往同個方向努力，隋棠在FB分享的這句話，不僅鼓勵網友，也用來鼓勵自己，夫妻除了相愛，還必須是同一條船上的隊友，若不互相幫忙，最終就有可能落的翻船下場，兩者皆輸。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

不要因為害怕孤單而去將就，不但會傷害到對方，還會傷害到自己。等到真正那個對的人出現的時候還有可能會因此而錯過，所以不要將就。

很多人因為單身寂寞就隨便找了對象，隋棠曾經在社群上鼓勵所有的女孩不要「將就」一時，後悔一世，將就對雙方都是不公平，為有真正喜歡才能打從心底微笑、享受幸福。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

習慣規劃好的我們，能給了彼此說走就走的勇氣和行動力，讓彼此都一直在活出新的、更豐富的樣子。

老夫老妻好像最終總會少了火花，隋棠就分享夫妻最好培養"說走就走的勇氣和行動力"，像她某天回家，老公突然探頭問：「妳明後天突然放假，要不要去哪裏走走？」然後，兩人就立刻決定去日本，兩點半買好了一萬出頭的經濟艙促銷票，接下來花十五分鐘輪流對兒子女兒又抱又親、再花十五分鐘抓了一套衣服和整理了盥洗包，緊接著三點他們就上車前往機場趕五點半的飛機了。然後，當然很快的，明天就回家，但雖然是個極短的旅行，但隋棠說這樣的變化，讓雙方可以一直活出新的、豐富的樣子。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Jasmine.lee
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

隋棠的日常，「沒有華麗的燈光，但有比掌聲更令我心神嚮往的滿足感。」

孕媽咪水噹噹！隋棠分享3款自製養身飲品

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

隋棠, 婚姻, 愛情
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