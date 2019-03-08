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李晶晶不只有晶晶體　西班牙文也會Amazing！

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記者陳雅韻／台北報導

名媛李晶晶是「帽子控」，與女兒收藏逾100頂帽子，喜歡進而決定當老闆，代理Ecua-Andino Hats安地諾巴拿馬帽，今品牌創辦人Alejandro Lecaro造訪她於東區開設的專賣店，她充當翻譯官，除了標準的「晶晶體」中英文交雜，還加入第三種語言西班牙文，大秀語言天分，Amazing！

▲▼ 李晶晶 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲安地諾巴拿馬帽創辦人Alejandro Lecaro（左）來訪，李晶晶充當翻譯官。（圖／陳雅韻攝，以下同）

李晶晶的西班牙文連安地諾巴拿馬帽創辦人都說讚，她笑稱創辦人應該多來台，她才有機會精進語言。她現場開起「晶晶西班牙文教室」，教媒體說「夏天」、「帽子」，並以西班牙文說出自己的心聲：「我好餓、我好想睡覺！」

▲▼ 李晶晶 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲李晶晶的女兒說長大也要學她在職場奮鬥，令她相當感動。（圖／翻攝李晶晶臉書）

近期她全力衝刺事業，除了代理帽子品牌，還經營比基尼複合精品店！的確累壞了，不過女兒的鼓勵給予她前進的動力，因為女兒表示長大也要像她一樣在職場發光，令她相當感動。

▲▼ 李晶晶 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲位於台北東區的安地諾巴拿馬帽專賣店款式豐富。

經營安地諾巴拿馬帽後，李晶晶與女兒有更多母女帽，她也著手設計亞洲限定款式，再交由總部製作，每頂手工編織、染色到定型的帽子，製作期從一個月起跳，款式從秋冬適合的毛呢到春夏繽紛的草編巴拿帽均備，她自信表示：「我們的價格很漂亮！」

▲▼ 李晶晶 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲李晶晶暱稱結合草編與毛呢的帽子為「草呢帽」，3590元。

關鍵字：

李晶晶, Ecua-Andino Hats, 安地諾巴拿馬帽
fashion.net

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