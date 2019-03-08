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隋棠穿110萬元洋裝挺DIOR　 Selina靠網紗帽擺脫陰影

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記者林明瑋 / 高雄報導

DIOR在高雄漢神百貨的全新概念店開幕，邀集眾多明星參加派對，隋棠、Melody都穿著芭蕾概念的美麗裙裝，下半身透視展現好身材，其中隋棠的洋裝要價110萬元，相當貴氣，Selina則是首度嘗試網紗貝蕾帽，既美又有韻味，她笑說：「我對帽子有陰影，我的頭圍比較大，沒想到在DIOR找到喜歡的帽子。」

▲DIOR高雄。（圖／Chris Yi、Mark Li提供）

▲隋棠穿的洋裝1,100,000元、Lady Dior包120,000元、鞋41,000元。（圖／Chris Yi提供）

2019春夏系列的DIOR充滿芭蕾舞女伶的意象，因此女星造型也多有這般姿態，剛生完第三胎兩個月的隋棠，身材完全恢復，她穿的洋裝裙子鏤空設計、工藝精湛，定價110萬元足見氣勢。人人羨慕她的身材，她說：「要靠運動耶，沒什麼天生麗質這件事，我一個禮拜有三到四堂的教練課，還有額外的教練課，不是平白無故就這樣的。」

▲DIOR高雄。（圖／Chris Yi、Mark Li提供）

▲Selina很喜歡這身帥氣裝扮，Lady Dior包145,000元。（圖／Mark Li提供）

Selina穿著褲裝帥氣現身，戴著網紗貝蕾帽更添風采，她直率說因為頭圍大，不敢輕易嘗試帽子，沒想到這頂很適合，大大加分，順帶補充說明：「我都認為我腦容量比較大！」逛店不能空手而回，她下手想了許久的Lady Dior包，紅色、小尺寸，並加了名字的字母裝飾，她笑說：「本來覺得有點害羞，但發現很有客製化的感覺。」

▲DIOR高雄。（圖／Chris Yi、Mark Li提供）

▲Melody穿著外套搭配薄透長裙，包105,000元。（圖／Chris Yi提供）

Melody以外套搭配薄透紗裙，能直視內搭的網狀連身衣，背影可以微微看見臀部微笑線，她說：「要深蹲啊，現在女人不練行嗎？」她開玩笑說皮帶一定要勒緊、扣最後一個扣子，「我希望等下外套不要繃開。」

▲DIOR高雄。（圖／Chris Yi、Mark Li提供）

▲董若彤很有芭蕾女伶的味道，洋裝220,000元、包170,000元。（圖／Chris Yi提供）

漢神百貨內的DIOR男女裝店位於不同樓層，總共約200坪，男裝為台北之外首家專門店。女裝店面以全新概念設計，靈感來自巴黎蒙田大道旗艦店，服裝、配飾一應具全，並邀集多名藝術家兼程為DIOR創作。

▲DIOR高雄漢神店。（圖／品牌提供）

▲DIOR高雄漢神店。（圖／品牌提供）

▲DIOR高雄漢神店。（圖／品牌提供）

▲DIOR在高雄漢神百貨開設全新概念店。

包括皮件展示區內由德國設計師Elisa Strozyk以手工染色而成的木製藝術牆面、時裝沙龍區裡Galerie Negropontes設計的藍色漆面圓桌、VIP室則有義大利設計師 Laura Meroni的大理石茶几及Alivar充滿曲線美感的藍色沙發等等，充滿特色。

▲DIOR高雄漢神店。（圖／品牌提供）

▲DIOR高雄漢神店。（圖／品牌提供）

▲芭蕾舞鞋21,000元、裸色墨鏡14,500元、Lady Dior包135,000元、後背包120,000元。

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關鍵字：

DIOR, 隋棠, Selina, Melody, 董若彤, 漢神百貨
fashion.net

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