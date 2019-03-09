Red Velvet Irene露腿征戰MIU MIU　艾兒芬妮深V到腰仙又辣

▲南韓女團Red Velvet隊長Irene首度受邀看秀。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

MIU MIU在2019秋冬巴黎時裝周的最後一天上陣，以軍裝結合花朵、刺繡，詮釋著女孩的反叛與不完美。南韓女團Red Velvet隊長Irene首度受邀看秀，金色短洋裝美腿半露，沒想到女星艾兒芬妮（Elle Fanning）以一襲黃色長洋裝，深V開到腰，性感又滿滿仙氣。

▲艾兒芬妮穿著黃色洋裝，深V剪裁十分性感。

秀場依慣例位於巴黎耶納宮，空間貫穿著藝術家Sharna Osborne的作品，以巨型照片、短影片、老舊的電視及LED螢幕，大玩視覺遊戲。英挺的軍裝與MIU MIU擅長的甜味攪在一起，玩出女孩要成長為女人的蛻變階段，長版斗篷俐落瀟灑，內搭薄透的荷葉刺繡上衣，看似對立其實毫不衝突，或者迷彩外套內搭小洋裝與閃亮高跟鞋，都是討人喜歡的模樣。

▲長斗篷等英挺軍裝輪廓搭配柔軟薄透的花朵刺繡，展現衝突美感。

迷彩在2019秋冬系列佔了很大篇幅，不只服裝也出現在包款上，此外，復古醫生包、信差肩背包、皮革水桶包，都是令人心癢想擁有的作品，寬版頸圈、亮片領片，以及各種墨鏡，更是畫龍點睛的重要小道具。

▲MIU MIU的2019秋冬系列用上許多迷彩。

MIU MIU秀場總是星光熠熠，各自以最美的姿態拚場，南韓女團Red Velvet隊長Irene穿著2019春夏系列的亮片短洋裝，把原本秀上內搭的Bra換成背心，再披上西裝外套，僅有露了點大腿的小辣。

艾兒芬妮則是全然的性感，優雅的黃色長洋裝上妝點著如棉花或放大的浦公英般的花朵，浪漫又有甜味，但深V剪裁直到腰際，秀出身材，性感度破表，既火辣又是仙女氣質，令人讚嘆不已。

▲MIU MIU的2019秋冬系列，既甜又帥。